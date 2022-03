Počet úmrtí na covid vo svete prekonal hranicu šesť miliónov

Washington/Bangkok 7. marca (TASR) - Počet mŕtvych na ochorenie COVID-19 vo svete prekonal v pondelok hranicu šesť miliónov. To ukazuje, že pandémia koronavírusu, trvajúca už tretí rok, sa ani zďaleka neskončila. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Tento míľnik je podľa AP najnovšou tragickou pripomienkou, aká je pandémia odolná. Ľudia však prestávajú nosiť respirátory, cestovanie sa obnovuje a podnikanie po celej zemeguli sa znova otvára.



Posledný milión úmrtí bol zaznamenaný za posledné štyri mesiace, ako zistila popredná americká Univerzita Johnsa Hopkinsa na základe zozbieraných oficiálnych údajov.



Tento milión pribudol pomalšie než predchádzajúci milión, ale situácia ukazuje, že mnoho krajín ešte stále s koronavírusom zápasí.



Odľahlé tichomorské ostrovy, izoláciou dlho chránené pred koronavírusom, práve teraz zaznamenávajú svoje prvé ohniská a úmrtia, čo spôsobuje vysoko nákazlivý variant omikron.



Hongkong, ktorý hlási prudké zvýšenie úmrtí, otestuje tento mesiac všetkých 7,5 milióna svojich obyvateľov až trikrát, keďže tam platí čínska stratégia "nulovej tolerancie voči covidu".



Miera úmrtí je stále vysoká v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a ďalších východoeurópskych krajinách, ktoré prijali už vyše 1,5 milióna ukrajinských utečencov pred vojnou. Ukrajina má slabé percento zaočkovania obyvateľov a vysokú mieru prípadov nákazy aj úmrtí, píše AP.



Len samotné Spojené štáty sa blížia k miliónu hlásených úmrtí, čo je najväčší oficiálny počet mŕtvych na svete.



Napriek vysokému údaju šesť miliónov úmrtí - čo je viac ako obyvateľstvo Berlína a Bruselu dohromady alebo celého amerického štátu Maryland - odborníci tvrdia, že tento počet je pravdepodobne hlboko podhodnotený.



Pri nedostatočnej evidencii a testovaní v mnohých častiach sveta sa veľa úmrtí nepripísalo covidu. Okrem toho s pandémiou súvisia aj nadmerné úmrtia, ktoré nespôsobila aktuálna nákaza koronavírusom, ale ľudia zomierali na odvrátiteľné choroby, pretože nedostali liečbu pre preplnenosť nemocníc.



Skupina expertov z britského týždenníka The Economist urobila analýzu a podľa ich odhadu počet úmrtí na covid sa pohybuje od 14 miliónov do 23,5 milióna.



Celkovo bolo vo svete zaznamenaných 450 miliónov prípadov covidu.