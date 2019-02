ANALÝZA: Počet úmrtí na komerčných letoch v roku 2018 stúpol

Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) uviedlo, že vlani pri 11 smrteľných nehodách zahynulo 523 pasažierov, v porovnaní s 19 úmrtiami pri šiestich smrteľných nešťastiach v roku 2017.

Berlín/Ženeva 21. februára (TASR) - Popredná medzinárodná organizácia leteckých dopravcov vo štvrtok oznámila, že počet smrteľných nehôd komerčných letov sa v roku 2018 zvýšil oproti rekordne nízkemu počtu v roku 2017.



Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) uviedlo, že vlani pri 11 smrteľných nehodách zahynulo 523 pasažierov, v porovnaní s 19 úmrtiami pri šiestich smrteľných nešťastiach v roku 2017.



Pomer nehôd v roku 2018 bol 1,35 nehody na milión letov, čo je lepší údaj než priemer 1,79 z obdobia rokov 2013-2017, ale vyšší než 1,11 v roku 2017.



IATA tvrdí, že v roku 2018 bezpečne dorazilo do cieľa 4,3 miliardy pasažierov na 46,1 milióna letov.



Organizácia so sídlom v Ženeve a v Montreale dodala, že "cestovanie lietadlom je bezpečné a údaje nám hovoria, že je čoraz bezpečnejšie".



"Z údajov vyplýva, že v priemere môže pasažier absolvovať let každý deň 241 rokov, až potom zažije nehodu s jedným mŕtvym," dodala IATA, ktorú citovala tlačová agentúra AP.