Počet úmrtí na nový koronavírus prekročil vo Švédsku 5000

Štokholm 17. júna (TASR) - Švédsko, ktoré si získalo globálnu pozornosť liberálnejším prístupom k opatreniam proti šíreniu nového koronavírusu, oznámilo v stredu prekročenie hranice 5000 úmrtí na ochorenie COVID-19. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Z údajov úradu verejného zdravotníctva vyplýva, že vo Švédsku dosiaľ zaznamenali 5041 úmrtí spojených s ochorením COVID-19. Nákazu vírusom SARS-CoV-2 potvrdili v celkovo 54.562 prípadoch.



Švédsky parlament v stredu držal minútu ticha za obete COVID-19, na ktorej sa zúčastnili aj členovia vlády vrátane premiéra Stefana Löfvena.



Kritici obvinili švédske úrady, že nezavedením prísnejších opatrení sa zahrávajú so životmi občanov. Zdravotnícki predstavitelia však zdôrazňujú, že zvolený postup je dlhodobo udržateľný a odmietajú drastické krátkodobé opatrenia ako príliš neúčinné na to, aby bolo možné odôvodniť ich dôsledky pre spoločnosť.



Švédsko ponechalo otvorené školy pre deti do 16 rokov, rovnako ako kaviarne, reštaurácie a podniky. Vláda však vyzýva obyvateľov, aby dodržiavali sociálny odstup a hygienické pokyny, upustili od cestovania a zostali doma, ak sú dôchodcovia alebo majú čo i len mierne príznaky ochorenia. Verejné zhromaždenia sú obmedzené na 50 účastníkov.



Medzi dôvodmi, prečo v krajine s 10,3 milióna obyvateľov evidujú taký vysoký počet úmrtí, sa uvádzajú výskyt vírusu v domovoch dôchodcov či menší rozsah testovania, píše DPA.



Podľa údajov AFP Švédsko s počtom 499 úmrtí na milión obyvateľov zďaleka predstihlo ostatné severské krajiny Nórsko (45), Dánsko (103) a Fínsko (59). Smrtnosť v tejto krajine je však stále nižšia než v Británii (618 na milión), Taliansku (569) a Španielsku (580).