Počet úmrtí na nový koronavírus v USA stúpol na 100

Washington 17. marca (TASR) - Sto ľudí zomrelo v Spojených štátoch na ochorenie spôsobené novým koronavírusom, uviedla v utorok neskoro večer tlačová agentúra AFP. Jej výpočet vychádza z údajov na webových stránkach jednotlivých amerických štátov a okresov, ako aj zo slov predstaviteľov.



Najväčší počet úmrtí zaznamenali v štáte Washington na severozápade USA, kde si koronavírus vyžiadal 50 ľudských životov; po ňom nasledoval štát New York s 12 úmrtiami a Kalifornia s 11 obeťami.



V utorok neskoro večer ohlásila prvý pozitívny prípad nákazy aj Západná Virgínia, ktorá bola dosiaľ jediným americkým štátom bez tejto infekcie. Oznámil to guvernér Jim Justice. To znamená, že teraz má potvrdené prípady všetkých 50 štátov, zdôraznila agentúra AP.