Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 sa v Británii vyšplhal na 35

Londýn 15. marca (TASR) - V Británii zomrelo na vírusové ochorenie COVID-19 ďalších 14 ľudí. Ide o najväčší nárast v rámci 24-hodinového časového úseku, informovala v nedeľu spravodajská stanica Sky News.



Krajina má teraz celkovo 35 úmrtí osôb, ktoré boli pozitívne testované na nový druh koronavírusu, a 1372 potvrdených prípadov nákazy - čo je nárast o 232 osôb za deň. Počet testovaných ľudí v Británii vzrástol na 40.279, z ktorých bolo 38.907 negatívnych.



Minister zdravotníctva Matt Hancock pre Sky News uviedol, že osoby nad 70 rokov budú požiadané, aby "v najbližších týždňoch" prikročili k dobrovoľnej karanténe. Spojené štáty medzitým pridali Britániu na zoznam krajín, z ktorých je zakázané cestovať do USA.



Počet úmrtí v dôsledku pandémie koronavírusu, respektíve ochorenia COVID-19, už na celom svete presiahol číslo 6000. Novým koronavírusom sa dosiaľ nakazilo 159.844 ľudí.



Dosiaľ najzasiahnutejšou krajinou ostáva Čína, kde nákaze podľahlo už 3199 ľudí, no v ktorej sa počet nových nakazených aj úmrtí v ostatnom čase výrazne spomaľuje. Koronavírus sa v súčasnosti rýchlejšie šíri v Európe, kde je najzasiahnutejšou krajinou Taliansko, odkiaľ do soboty večer hlásili celkovo 1441 obetí na životoch, a po ňom Španielsko, kde už evidujú prinajmenšom 288 úmrtí.



Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v čínskom priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa rozšíril ďalej do Číny i do zahraničia.