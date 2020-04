Počet úmrtí na rakovinu sa v dôsledku pandémie môže zdvojnásobiť

Londýn 29. apríla (TASR) - V dôsledku pandémie nového koronavírusu by mohlo v Británii na rakovinu zomrieť ročne o 18.000 viac pacientov, než tomu bolo doposiaľ. Išlo by o 50-percentný nárast v počte úmrtí. Vyplýva to zo štúdie University College London (UCL) a centra pre výskum zdravotných dát DATA-CAN zverejnenej v stredu, píše spravodajská stanica Sky News.



Autori štúdie skúmali týždenné dáta z nemocníc ukazujúce počet odporúčaní na diagnostiku rakoviny, ako aj to, koľko ľudí počas pandémie prišlo na chemoterapiu. Zistili, že väčšina ľudí, u ktorých bola rakovina potvrdená, ako i tí s podozrením na toto ochorenie, do zdravotníckych zariadení počas pandémie nechodia.



Vedci zaznamenali, že počet ľudí, ktorí berú chemoterapiu, sa od konca marca, keď v krajine zaviedli prísne obmedzenia sociálneho odstupu, znížil o 60 percent. O 76 percent zase poklesol počet odporúčaní na včasnú diagnostiku.



Na základe dát od 3,5 milióna pacientov výskumníci odhadli, že v priebehu roka môže v Anglicku zomrieť približne 31.354 novodiagnostikovaných pacientov s rakovinou.



Tieto skutočnosti podnietili riaditeľa oddelenia pre liečbu nádorových ochorení Národnej zdravotnej služby (NHS) Petra Johnsona, aby zdôraznil, že "liečba rakoviny sa nezastavila" ani z dôvodu koronavírusovej pandémie. Ľudí, ktorí majú príznaky tohto ochorenia vyzval, aby vyhľadanie zdravotnej pomoci neodkladali na neskôr.



"Celkový dosah núdzovej situácie čo sa týka (ochorenia) COVID-19 by mohol mať na úmrtnosť pacientov s rakovinou značný dosah," povedal podľa agentúry DPA Harry Hemingway, riaditeľ inštitútu zdravotnej informatiky na UCL.



"Naše zistenia dokazujú vážnu možnosť nechcených dôsledkov reakcie na pandémiu COVID-19, čo môže negatívne ovplyvniť pacientov s rakovinou či inými ochoreniami," povedala hlavná autorka štúdie Alvina Laiová z UCL. Dodala, že je dôležité, aby boli títo pacienti považovaní za zraniteľných a venovala sa im patričná starostlivosť.