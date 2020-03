Počet úmrtí na SARS-CoV-2 v Egypte stúpol na šesť

Káhira/Johannesburg 18. marca (TASR) - Egypt, Juhoafrická republika, Keňa a Ghana v stredu oznámili nové prípady nákazy novým koronavírusom, resp. úmrtí.



Ďalšie dve úmrtia na nový koronavírus má Egypt. Obeťami sú 78-ročná Talianka a 70-ročný občan Egypta, ktorí zomreli v izolácii v nemocnici. Celkový počet obetí v tejto severoafrickej krajine sa tak zvýšil na šesť, píše britská spravodajská stanica BBC.



Počet nakazených v Egypte stúpol na 196 po tom, čo pribudlo 30 nových prípadov. Nakazenými sú Egypťania, ktoré prišli do kontaktu s ľuďmi pozitívne testovanými na koronavírus, uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Dodalo, že od vypuknutia pandémie sa už v krajine z ochorenia COVID-19 vyliečilo 26 pacientov, ktorých prepustili z nemocníc.



Počet infikovaných v Juhoafrickej republike (JAR) v stredu prudko stúpol na 116. JAR preto zavádza nové opatrenia - uzatvárajú sa hranice pre cudzincov prichádzajúcich z najviac zasiahnutých krajín a od stredy sú zatvorené aj všetky tamojšie školy.



Väčšina z nakazených sa infikovala v zahraničí, najmä v Británii. Najnovšie sa však potvrdilo aj 14 prípadov lokálneho prenosu koronavírusu v rámci komunity.



V Kapskom Meste je na výletnej lodi uväznených 1700 ľudí po tom, čo šesť osôb so symptómami COVID-19 previezli na testovanie na pevninu.



Obavy sa navyše v Juhoafrickej republike týkajú najmä toho, že nový koronavírus by sa mohol rýchlo začať šíriť v chudobných a preľudnených štvrtiach miest.



Keňa v stredu potvrdila ďalšie tri prípady nákazy koronavírusom, čím sa ich celkový počet zvýšil na sedem. Minister zdravotníctva Mutahi Kagwe uviedol, že vo všetkých prípadoch ide o osoby, ktoré prišli do zahraničia.



V Ghane pribudol jeden nový prípad, v poradí siedmy. Pacientom je 35-ročný ghanský občan, ktorý sa v uplynulých 14 dňoch vrátil z Francúzska.