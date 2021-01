Počet úmrtí spojených s koronavírusom v Nemecku prekročil 50.000

Berlín 22. januára (TASR) - V Nemecku zomrelo v súvislosti s ochorením COVID-19 už viac ako 50.000 ľudí. Uviedla to v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na Inštitút Roberta Kocha (RKI).



Tento údaj zahŕňa ľudí, u ktorých bol koronavírus SARS-CoV-2 hlavnou príčinou úmrtia a tiež tých, ktorí ním boli infikovaní, no vzhľadom na iné choroby nebolo možné jednoznačne určiť, či smrť spôsobil práve vírus. Úrady preto rozlišujú medzi úmrtiami "na" covid a "s" covidom.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Nemecku 859 úmrtí, čím sa ich celkový počet od začiatku pandémie zvýšil na 50.642. Najvyšší počet úmrtí za jeden deň (1244) hlásili 14. januára.



Pribudlo aj 17.862 nových prípadov nákazy. Rekordný počet infikovaných za 24 hodín (33.777) bol zaznamenaný 18. decembra. Od začiatku pandémie sa v Nemecku podľa údajov RKI koronavírusom nakazilo viac ako 2,1 milióna ľudí.



Sedemdňová incidencia, teda počet nových infekcií na 100.000 obyvateľov za týždeň, klesla v piatok ráno na hodnotu 115,3. Na najvyššej úrovni (197,6) bola 22. decembra. Posledných desať dní sa sedemdňová incidencia konzistentne znižuje, existujú však značné regionálne rozdiely. Situácia je najhoršia v spolkovej krajine Durínsko (218,4), najlepšia v Brémach (80,9).



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a premiéri 16 spolkových krajín sa v utorok dohodli na predĺžení čiastočného lockdownu najmenej do 14. februára a na zavedení povinného nosenia respirátorov triedy FFP2 v obchodoch a verejnej doprave. Nemeckí zamestnávatelia budú musieť takisto umožniť ľudom pracovať z domu všade tam, kde to bude možné. Občania majú zákaz stretávať sa s viac ako jednou osobou mimo vlastnej domácnosti.