Počet úmrtí súvisiacich s horúčavami stúpol medziročne o 88 percent
Takmer dve tretiny úmrtí sa týkali ľudí vo veku nad 85 rokov a takmer 96 percent vo veku nad 65 rokov, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.
Autor TASR
Madrid 2. októbra (TASR) - Počet úmrtí súvisiacich s horúčavami v Španielsku medzi 16. májom a 30. septembrom stúpol na 3832, čo predstavuje nárast o 87,6 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024. Informovalo o tom vo štvrtok španielske ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Údaje boli vypočítané prostredníctvom štatistických modelov, pričom môžu ešte prejsť revíziou, uvádza sa v stanovisku ministerstva. Rezort zdravotníctva použil pri výpočte údaje zo španielskeho systému monitorovania úmrtnosti (MoMo), ktorý sleduje dennú úmrtnosť v celom štáte a porovnáva ju s údajmi z minulosti. Zohľadňuje aj vonkajšie faktory vrátane počasia od španielskej meteorologickej agentúry AEMET, aby posúdil pravdepodobné príčiny nárastu úmrtnosti.
Hoci MoMo nemôže potvrdiť priamu súvislosť medzi úmrtiami a vysokými teplotami, poskytuje najspoľahlivejší odhad počtu úmrtí, pri ktorých bolo teplo pravdepodobne rozhodujúcim faktorom.
Vedci neustále varujú, že klimatické zmeny spôsobené človekom vedú k častejším a intenzívnejším poveternostným javom po celom svete.
Podľa AEMET Španielsko tento rok zažilo najteplejšie leto od začiatku meraní v roku 1961. Z 90 dní leta bolo 33 dní poznačených silnými vlnami horúčav. Krajina zažila v auguste až 16-dňovú vlnu horúčav, ktorá podnietila lesné požiare. Tie si vyžiadali štyri obete a tiež zničili rekordnú plochu územia. Až deväť z desiatich najteplejších letných mesiacov v Španielsku od roku 1961 sa vyskytlo práve v 21. storočí.
Podľa meteorologických agentúr Británia, Japonsko a Južná Kórea tiež zažili najteplejšie leto od začiatku meraní v jednotlivých krajinách.
