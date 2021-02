Počet úmrtí v Afrike na koronavírus vzrástol za posledný mesiac o 40 %

Brazzaville 12. februára (TASR) - Počet úmrtí spojených s novým koronavírusom vzrástol podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Afrike za posledný mesiac o 40 percent. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Podľa WHO pre Afriku zaznamenali za posledných 28 dní na tomto kontinente vyše 22.300 úmrtí spojených s ochorením COVID-19 v porovnaní s takmer 16.000 úmrtiami evidovanými počas predošlých 28 dní. "K tomuto nárastu dochádza v čase, keď Afrika bojuje s novými, nákazlivejšími variantmi koronavírusu a pripravuje sa na svoju doteraz najväčšiu očkovaciu kampaň," uviedla WHO na virtuálnej tlačovej konferencii.



Celkový počet úmrtí spojených s koronavírusom na tomto kontinente sa blíži k hranici 100.000, ktorá by podľa WHO mala byť prekonaná v najbližších dňoch.



"Zvyšujúci sa počet úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 je tragédiou, ale tiež je to znepokojujúci varovný signál, že zdravotnícki pracovníci a zdravotnícke systémy v Afrike sú nebezpečne preťažené," uviedol riaditeľ WHO pre Afriku Matshidiso Moeti.



Vzhľadom na zvyšujúci sa skepticizmus v niektorých častiach kontinentu v súvislosti s očkovaním proti koronavírusu vyzval Moeti všetkých Afričanov, aby "sa išli očkovať, keď bude vakcína dostupná v ich krajine".



Prvé prípady koronavírusu SARS-CoV-2 v Afrike boli zistené vo februári minulého roka.



Podľa posledných údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila WHO, tam v súvislosti s koronavírusom doteraz zaznamenali viac ako 3,7 milióna prípadov a 96.000 súvisiacich úmrtí.