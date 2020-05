Počet úmrtí v Británii klesá, minister pripustil chyby

Londýn 3. mája (TASR) - Počet úmrtí na nový koronavírus v Británii sa za uplynulých 24 hodín zvýšil o 315 na 28.446. Informovala o tom v nedeľu televízia Sky News s odvolaním sa na britskú vládu.



Ide o značný pokles v porovnaní so sobotou, keď bolo hlásených 621 nových úmrtí, i s piatkom (739).



Od soboty pribudlo 4339 pozitívne testovaných osôb, celkovo ich je 186.599.



Za 24 hodín, do nedeľňajšej deviatej hodiny ráno, sa v Británii uskutočnilo 76.496 testov na koronavírus, čím sa ich celkový počet zvýšil na 1.206.405 (niektoré osoby boli testované viackrát).



Člen britskej vlády Michael Gove na tlačovej konferencii uviedol, že na vírus bolo testovaných viac ako 200.000 kľúčových pracovníkov a ich rodín, pričom kritériá testovania boli rozšírené na každého nad 65 rokov, kto má príznaky a na každého, kto musí cestovať do práce.



Britský minister dopravy Grant Shapps v nedeľu v talkšou Andrewa Marra v televízii BBC One pripustil, že na koronavírus by zomrelo menej Britov, keby bolo skôr k dispozícii viac testov. "Veľa vecí" by podľa neho mohlo vyzerať inak, ak sa v Spojenom kráľovstve robilo 100.000 testov denne pred rozšírením ochorenia COVID-19.