Počet úmrtí v Poľsku súvisacich s legionárskou chorobou stúpol na 19

Varšava 2. septembra (TASR) - Na 19 stúpol počet úmrtí súvisiacich s legionárskou chorobou, ktorá prepukla v meste Rzeszów na juhovýchode Poľska. Oznámili to v sobotu tamojšie úrady, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Všetkých 19 obetí malo okrem nákazy aj iné ochorenia alebo zdravotné ťažkosti, informoval šéf miestneho hygienického inšpektorátu Jaromir Šlaczka.



S legionárskou chorobou bolo v Poľsku v ostatnom čase hospitalizovaných prinajmenšom 160 ľudí, a to v nemocniciach po celej krajine. Najviac hospitalizovaných pacientov (107) však evidujú v samotnom Rzeszów, kde choroba prepukala. Posledné dve obete tohto zriedkavého bakteriálneho ochorenia pľúc hospitalizovali 31. augusta.



Zdroj nákazy sa dosiaľ úradom zistiť nepodarilo.



Legionárska choroba sa prenáša kvapôčkami kontaminovanej vody, nešíri sa však priamo z človeka na človeka. Spôsobujú ju baktérie nazývané legionely, ktoré môžu zapríčiniť ťažký zápal pľúc. Zdrojom nákazy býva klimatizácia či kontaminovaná voda.



Choroba sa prejavuje podobne ako ťažký zápal pľúc, a to vysokými teplotami, bolesťami či problémami s dýchaním. Takéto problémy spôsobuje najmä ľuďom s oslabeným imunitným systémom, často trpiacim aj inými ochoreniami.