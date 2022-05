Počet úmrtí v spojitosti s covidom v Spojených štátoch dosiahol milión

New York 12. mája (TASR) - Počet obetí v spojitosti s ochorením COVID-19 prekročil v Spojených štátoch milión. Oznámil to vo štvrtok Biely dom. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



Americký prezident Joe Biden povedal, že jeho krajina zaznamenala "tragický míľnik" a každé z úmrtí bolo "nenahraditeľnou stratou".



Údaje z USA predstavujú najvyšší oficiálny počet obetí zo všetkých krajín sveta. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je však podľa BBC presvedčená, že skutočný počet obetí v niektorých ďalších krajinách môže byť vyšší.



Najviac úmrtí hlásili z amerického štátu Kalifornia, kde v súvislosti s koronavírusovým ochorením zomrelo približne 90.000 ľudí. Nasledujú Texas (86.000), Florida (74.000) a štát New York (68.000).



V množstve úmrtí v prepočte na počet obyvateľov je na tom najhoršie štát Mississippi s približne 418 obeťami na 100.000 obyvateľov. Nasledujú Arizona (414) a Alabama (399).



Začiatkom roka 2021 zomieralo v USA denne v spojitosti s covidom viac než 4000 osôb. Zdravotnícke úrady vysoké počty úmrtí pripisujú viacerým skutočnostiam vrátane veľkého počtu ľudí s obezitou a vysokým krvným tlakom, preťažených nemocníc, neochoty ľudí dať sa zaočkovať i vysokému počtu ľudí v staršom veku.



Experti uvádzajú, že u niektorých skupín obyvateľstva je pravdepodobnosť úmrtia vyššia – najmä u starších ľudí a osôb so sprievodnými ochoreniami. Asi 740.000 úmrtí v USA podľa vládnych údajov postihlo osoby nad 65 rokov.



Spojené štáty, krajina s 330 miliónmi obyvateľov, zaznamenali od začiatku pandémie viac ako 80 miliónov prípadov koronavírusu. Prvý z nich hlásili 20. januára 2020, keď nákazu potvrdili u muža, ktorý sa vrátil z čínskeho mesta Wu-chan. Práve v tomto meste koncom roka 2019 zaznamenali prvé prípady tohto vírusu.