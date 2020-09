Počet úmrtí na koronavírus v USA prekročil hranicu 200.000

New York 22. septembra (TASR) - V dôsledku nákazy novým druhom koronavírusu zomrelo v Spojených štátoch už viac ako 200.000 ľudí — konkrétne najmenej 200.005. Informoval o tom v utorok britský denník The Guardian s odvolaním sa na najnovšie údaje americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa.



Počet obetí v USA - pandémiou najviac zasiahnutej krajine sveta — predstavuje pätinu globálneho počtu úmrtí na ochorenie COVID-19. Druhá je Brazília, kde tomuto ochoreniu doposiaľ podľahlo 137.272 ľudí.



Spojené štáty tiež evidujú najvyšší počet prípadov nákazy, dovedna už 6.861.211.



Najviac nakazených je v štáte Kalifornia, nasledujú Texas a Florida. V ostatných týždňoch rastú obavy z nárastu počtu prípadov v štátoch Stredozápadu vrátane Iowy.



Prezident USA Donald Trump na začiatku pandémie v marci uviedol, že ak sa podarí udržať počet úmrtí medzi 100.000 - 200.000, bude to znamenať, že jeho vláda "odviedla veľmi dobrú prácu", pripomína agentúra AP.