Orbán: Počet utečencov z Ukrajiny dnes zrejme prekročí 450.00

Budapešť 17. marca (TASR) - Počet utečencov, ktorí od vypuknutia rusko-ukrajinského konfliktu prišli do Maďarska, vo štvrtok zrejme prekročí hranicu 450.000, cituje spravodajca TASR vyjadrenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, ktoré bolo vo štvrtok večer zverejnené na Facebooku.



Premiér v stredu pricestoval k hraniciam s Ukrajinou, kde tri dni dohliada na ochranu hraníc a na pomoc utečencom.



Orbán spolu s ministrom vnútra Sándorom Pintérom vo štvrtok navštívil zariadenia, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v starostlivosti o utečencov, a v rámci nich aj nemocnicu v meste Kisvárda v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe.



"Aj v čase vojny na Kryme sme vybrali túto nemocnicu pre prípad príchodu zranených z Ukrajiny a je to tak aj v tomto prípade," povedal predseda maďarskej vlády, podľa ktorého v okolí Kisvárdi je mnoho utečencov a ich detí. Ako dodal, personál tohto zdravotného zariadenia je pripravený postarať sa aj o väčší počet zranených.



Spravodajský server Index.hu v tejto súvislosti pripomenul, že maďarská vláda ráta s tým, že vplyvom rusko-ukrajinskej vojny príde do Maďarska 900.000 utečencov. Do stredajšieho rána ich prišlo 429.000.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)