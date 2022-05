Počet utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny do Maďarska klesol

Budapešť 25. mája (TASR) - Počet utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny do Maďarska neustále klesá. Podľa údajov maďarskej polície síce ešte aj v uplynulých dňoch prekročilo ukrajinsko-maďarské a rumunsko-maďarské štátne hranice denne vyše 10.000 utečencov – o dočasné útočisko sa z nich uchádzal len nepatrný zlomok, informuje v stredu spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server hvg.hu.



V prvých dňoch vojny prichádzali do Maďarska najmä obyvatelia Zakarpatskej oblasti, z ktorých sa po niekoľkých dňoch mnohí vrátili späť. Potom prišli prvé väčšie vlny utečencov z Ľvova a Kyjeva, a po nich aj obyvatelia východných regiónov Ukrajiny, najmä z dlhodobo bombardovaných a ostreľovaných miest.



V budapeštianskej športovej hala BOK, kde sú vytvorené humanitárne tranzitné miesta, prichádza denne už iba okolo 50–100 ľudí. Boli však aj dni, keď tam nikto nebol, uviedli pre hvg.hu tamojší humanitárni pracovníci.



Zo 6,6 milióna utečencov z Ukrajiny šla polovica do Poľska, Maďarsko je s desiatimi percentami ukrajinských utečencov medzi cieľovými krajinami na štvrtom mieste. Mnohí z nich sa už vrátili domov, väčšina však odišla do krajín západnej Európy.



Utečenci v Maďarsku, ktorí majú finančné prostriedky, sa snažia nájsť ubytovanie a hľadajú si prácu. Tí z nich, ktorí hovoria po maďarsky, sa dokážu zamestnať. Rómovia utekajúci z Ukrajiny často čelia rasistickým predsudkom.



Osoby z tretích krajín utekajúce z Ukrajiny sú najmä africkí študenti ukrajinských univerzít. Tých je doposiaľ zhruba 300 a väčšina z nich nedokáže platiť štúdium na západoeurópskych univerzitách a nehovorí ani po nemecky, preto sú v ťažkej situácii. V Maďarsku nedostanú štatút utečenca, časom sa preto musia vrátiť do svojej vlasti, píše hvg.hu.