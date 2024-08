Počet útokov na utečencov a žiadateľov o azyl v Nemecku výrazne klesol

Berlín 12. augusta (TASR) — Nemecká polícia zaznamenala v prvej polovici roka 2024 v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška výrazný pokles počtu útokov na utečencov a žiadateľov o azyl. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA zverejnenej v nedeľu.



Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka sa odohralo 519 útokov na utečencov. Za rovnaké obdobie roka 2023 polícia zaznamenala 1155 útokov, za celý minulý rok sa ich odohralo 2450. Vyplýva to z odpovede vlády na interpeláciu politickej strany Ľavica (Die Linke).



Do tejto štatistiky boli zahrnuté útoky na utečencov a žiadateľov o azyl mimo ubytovacích centier a tiež trestné činy podnecovania k nenávisti, nátlaku a ťažkého ublíženia na zdraví.



Ministerstvo vnútra však zdôraznilo, že údaje za rok 2024 sú predbežné a v niektorých prípadoch sa môžu zmeniť na základe doplnených údajov.



Podľa novín Die Neue Osnabrücker Zeitung sa najviac útokov odohralo na východe Nemecka v spolkových krajinách Durínsko a Sasko, kde sa budú 1. septembra konať voľby do krajinských parlamentov.



V Nemecku rastie počet útokov pomocou nožov, vláda pristúpi k ich regulácii





Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v nedeľu uviedla, že chce sprísniť pravidlá týkajúce sa nosenia nožov na verejnosti. Tento zámer súvisí s výrazným nárastom trestnej činnosti súvisiacej s útokmi pomocou nožov v krajine. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



Pre nedeľné vydanie denníka Bild ministerka zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) uviedla, že vládna koalícia bude "presadzovať všeobecný zákaz manipulácie s nebezpečnými vystreľovacími nožmi."



V súčasnosti je v Nemecku na verejnosti povolené nosiť nože s dĺžkou do 12 centimetrov. Vláda plánuje znížiť povolenú dĺžku o polovicu na šesť centimetrov. "Čoskoro predložíme príslušné novely právnych predpisov," uviedla ministerka.



Policajné štatistiky uvádzajú, že minulý rok došlo k 8951 prípadom ublíženia na zdraví prostredníctvom útoku nožmi. Ide o viac ako päťpercentný nárast oproti minulému roku. Nemecká polícia zaznamenala zvýšené množstvo útokov najmä na železničných staniciach.



Faeserovej návrh kritizoval minister vnútra spolkovej krajiny Bavorsko Joachim Herrmann, ktorý ho označil za symbolický. "Je otázne, či ďalšie zákazy môžu vyriešiť problém kriminality páchanej nožmi," uviedol a dodal, že počas nedávneho útoku v meste Mannheim útočník použil typ noža, ktorý už súčasná legislatíva zakazuje.



Herrmann z opozičnej Kresťanskosociálnej únie v Bavorku (CSU) taktiež spochybňuje to, ako sa bude zákon na verejnosti vymáhať. "Bez dôsledných kontrol by ďalšie zákazy poskytovali len falošný pocit bezpečnosti," tvrdí.