Počet vojakov USA v Európe sa od ruskej invázie zvýšil o 30 percent

Washington 24. mája (TASR) - Počet amerických vojakov rozmiestnených v európskych krajinách sa - oproti dobe pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu - zvýšil o 30 percent. V súčasnosti majú Spojené štáty v Európe približne 102.000 svojich vojakov. Informovala o tom stanica CNN s odvolaním sa na amerického generála Marka Milleyho.



"Armáda Spojených štátov (pred inváziou) mala v rámci Velenia americkej armády v Európe (US EUCOM) okolo 78.000 (vojakov)... Za niekoľko mesiacov sme tento počet navýšili o 30 percent. Od dnešného rána máme v oblasti EUCOM zhruba 102.000 vojakov v mnohých krajinách," povedal Milley na pondelkovej tlačovej konferencii v Pentagóne po druhom stretnutí medzinárodnej kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny.



Predseda Zboru náčelníkov štábov (JCS) armády USA Milley dodal, že USA od začiatku vojny na Ukrajine navýšili vojenskú prítomnosť v Európe čo sa týka pozemných, námorných aj vzdušných síl.



Generál Milley priblížil, že oblasti Stredozemného a Baltského mora majú USA aktuálne nasadených vyše 15.000 príslušníkov námorníctva, 12 bojových perutí, dve letecké brigády a na súši dva armádne zbory, dve divízie a šesť brigádnych bojových tímov.



USA po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu posilnili svojimi vojakmi, zbraňami a ďalšou vojenskou technikou pritom posilnili najmä krajiny ležiace na tzv. východnom krídle Severoatlantickej aliancie. USA zároveň prispeli tisíckami svojich vojakov aj do tzv. síl rýchlej reakcie NATO, ktoré boli po začiatku ruskej invázie vôbec prvýkrát uvedené do pohotovosti a čiastočne aj nasadené.