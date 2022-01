Počet vrážd v Chicagu a okolí láme rekordy

Chicago 3. januára (TASR) - V meste Chicago a okolitom okrese Cook v americkom štáte Illinois zastrelili v roku 2021 viac ľudí než v ktoromkoľvek inom zaznamenanom roku, oznámili v pondelok tamojšie úrady. Stalo sa tak tak dva dni po tom, čo polícia uviedla, že Chicago – tretie najväčšie mesto v USA – zaznamenalo najviac vrážd za štvrťstoročie. Informovala o tom agentúra AP.



V minulom roku došlo v okrese Cook, ktorý zahŕňa Chicago a jeho priľahlé predmestia, k 1002 vraždám súvisiacim so strelnými zbraňami, uviedol v tlačovej správe okresný súdny lekár. Bolo to o 121 vrážd viac ako v roku 2020 a takmer dvakrát viac ako v roku 2019.



Túto bilanciu zverejnili dva dni po tom, čo polícia v Chicagu, kde došlo k drvivej väčšine vrážd v rámci okresu Cook, oznámila, že v meste sa stalo najviac vrážd (797) od roku 1996. Rovnako ako v Chicagu, kde sa prevažná väčšina vrážd odohrala strelnými zbraňami, všetkých 1087 vrážd zaznamenaných vlani – s výnimkou 85 – v okrese Cook súviselo so zbraňami.



V Chicagu a v okrese Cook sa veľká väčšina vrážd odohrala vlani vo štvrtiach obývaných prevažne rasovými menšinami. V okrese Cook boli černosi obeťami 80 percent vrážd a Hispánci obeťami 14 percent vrážd.