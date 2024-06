Počet zadržaných pre pokus o štátny prevrat v Bolívii stúpol na 21

La Paz 28. júna (TASR) - Bolívijské úrady v piatok informovali o zadržaní ďalších štyroch osôb v súvislosti so zmareným štátnym prevratom. Celkový počet zadržaných sa tak zvýšil na 21. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Stredajší pokus o puč viedol už bývalý veliteľ bolívijskej armády Juan José Zuňiga. Ten v stredu do centra mesta La Paz nasadil obrnené vozidlá a vojakov, ktorí sa pokúšali vstúpiť do sídla prezidenta. Zo svojich pozícií sa po niekoľkých hodinách stiahli.



Generál bez predloženia dôkazov tvrdil, že prezident Luis Arce mu nariadil vykonať vzburu v snahe o zvýšenie jeho klesajúcej popularity. Prezident toto tvrdenie dôrazne poprel.



Minister vnútra Eduardo del Castillo v piatok na margo nových zadržaní povedal, že je medzi nimi vodič obrneného vozidla, ktorý počas puču opakovane vrážal do dverí prezidentského paláca a aj bývalý kapitán pechoty obvinený z vydávania rozkazov vojakom, ktorí obsadili hlavné námestie Plaza Murillo v La Paz.



Medzi 21 zadržanými osobami je aj muž, ktorého podozrievajú z vykonávania spravodajskej činnosti pred prezidentským palácom počas prípravy prevratu a armádny seržant, ktorý údajne prevrat koordinoval prostredníctvom sociálnych médií vrátane aplikácie FaceTime. Zuňigu zadržali ešte v stredu.



Bolívijské noviny El Deber, ktoré zmonitorovala agentúra DPA, informovali, že generálny prokurátor vzniesol obvinenia proti celému bývalému vedeniu ozbrojených síl. Odvolaných veliteľov armády, námorníctva aj letectva obviňujú z terorizmu a ozbrojenej vzbury proti bezpečnosti a suverenite štátu. V prípade odsúdenia im hrozí trest až 20 rokov vo väzení.