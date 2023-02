Počet žiadateľov o azyl v krajinách EÚ bol vlani najvyšší od roku 2016

Brusel 22. februára (TASR) - Počet žiadostí o azyl v krajinách Európskej únie vlani po zrušení pandemických opatrení prudko stúpol. Oproti roku 2021 ich bolo o 50 percent viac, čo je najviac od roku 2016, keď EÚ zaznamenala prílev migrantov. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.



Predbežné údaje Európskeho podporného úradu pre otázky azylu (EUAA) ukazujú, že vlani zaznamenalo 22 členských krajín EÚ spolu s Nórskom a Švajčiarskom 966.000 žiadostí o azyl. To je najviac od roku 2016, keď bolo podaných vyše 1.250.000 žiadostí. Najviac ich podali Sýrčania (131.697) a Afganci (128.949). Asi 50.000 žiadostí podali migranti z Turecka a Venezuely a vyše 40.000 z Kolumbie.



Migranti z Ruska sú s takmer 17.000 žiadosťami na 16. mieste.



Ukrajinci utekajúci pred vojnou sa do tejto štatistiky zväčša nezarátavali. Vzťahuje sa na nich osobitý ochranný režim, ktorý EÚ zaviedla vlani v marci, a po registrácii im je ihneď udelený štatút ochrany.



Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat využili približne štyri milióny Ukrajincov štatút ochrany a iba dve percentá požiadali o azyl. Napriek tomu Ukrajinci podali vyše 28.000 žiadostí o azyl, čo je doposiaľ najviac.



Podľa údajov EUAA vlani do krajín EÚ tiež dorazil najvyšší počet (43.000) maloletých bez sprievodu dospelej osoby od roku 2015. Vtedy do Európy prišlo vyše milión migrantov prevažne z vojnou zmietanej Sýrie.



Cestovné opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu zablokovali aj pohyb migrantov vrátane žiadateľov o azyl. Vlani po rozsiahlych očkovacích kampaniach v Európe boli postupne zrušené.