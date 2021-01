Počet žiadostí o azyl klesol vlani vo Francúzsku o 41 percent

Paríž 21. januára (TASR) - Počet žiadostí o azyl vo Francúzsku klesol minulý rok o 41 percent, keďže vypuknutie epidémie ochorenia COVID-19 a cestovné obmedzenia zredukovali počet migrantov, ktorí vstúpili na územie krajiny, uviedla vo štvrtok agentúra AFP.



Podľa francúzskeho ministerstva vnútra v 38 spracovateľských centrách zaregistrovali 81.669 prvých žiadostí, čo predstavuje od roku 2015 prudký pokles počtu ľudí smerujúcich do krajiny v snahe utiecť pred vojnou a biedou v Afrike, na Strednom východe a v Ázii.



"Je to prudký zvrat," povedal pre AFP Julien Boucher, šéf Francúzskeho úradu na ochranu prisťahovalcov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA). Azyl bol udelený v 24 percentách prípadov. S pripočítaním úspešných odvolaní vzrástol objem na 37 percent.



Boucher dodal, že vplyv koronavírusu SARS-CoV-2 je v tejto súvislosti jasný. Počet žiadostí na začiatku roka 2020 narastal až dovtedy, kým strediská na spracovávanie žiadostí v marci zasiahol lockdown.



Podobnú situáciu zaznamenali aj v iných krajinách, píše AFP. Úrady v Nemecku hlásia za minulý rok 32-percentný pokles počtu žiadostí o azyl na niečo vyše 76.000.



Prezident Emmanuel Macron prisľúbil ukončenie toho, čo nazval "laxným" prístupom k prisťahovalectvu. Jeho vláda predstavila v roku 2019 sériu opatrení na odradenie migrantov od vstupu do krajiny vrátane obmedzeného prístupu k zdravotnej starostlivosti pre ľudí usilujúcich sa o štatút utečenca či kvót pre určité kategórie kvalifikovaných migrantov. Ministerstvo vnútra vo štvrtok tiež informovalo o minuloročnom 8-percentnom poklese v počte vydaných víz, ktorých bolo vydaných len o niečo viac ako 712.000. Ide predovšetkým o turistické víza pre návštevníkov z Číny.