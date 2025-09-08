< sekcia Zahraničie
Počet žiadostí o azyl v EÚ+ klesol od začiatku roka o takmer štvrtinu
Pokles je spôsobený masívnym úbytkom počtu Sýrčanov hľadajúcich ochranu.
Autor TASR
Brusel 8. augusta (TASR) - Počet žiadostí o azyl v Európskej únii, Švajčiarsku a Nórsku v prvej polovici tohto roka sa znížil o 23 percent, uviedla v pondelok Agentúra EÚ pre azyl (EUAA). Pokles je podľa nej spôsobený masívnym úbytkom počtu Sýrčanov hľadajúcich ochranu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Z dát EUAA vyplýva, že od začiatku roka do konca júna zaznamenala Európska únia spolu s Nórskom a Švajčiarskom 399.000 žiadostí o azyl. Z toho podali približne 25.000 Sýrčania, čo je o asi 66 percent menej ako v rovnakom období minulého roka.
„Tento výrazný pokles nie je spôsobený zmenami politiky EÚ+,“ píše sa v správe agentúry EÚ, ktorá ako dôvod uvádza skôr zvrhnutie dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri minulého roka islamistickými povstalcami.
„Vďaka tomu, že nové sýrske orgány presadzujú stabilitu a obnovu, mnohí vysídlení Sýrčania zjavne nadobudli väčšiu nádej na návrat a obnovu svojich komunít,“ dodala EUAA.
Od Asadovho pádu sa do Sýrie podľa OSN vrátili státisíce ľudí, ktorí pre situáciu vo svojej domovine hľadali útočisko v zahraničí.
Sýrčania dlhodobo predstavovali najväčšiu skupinu žiadateľov o azyl v EÚ, Švajčiarsku a Nórsku, teraz sú však tretí - za Venezuelčanmi a Afgancami. Z celkového počtu podali zhruba 49.000 žiadostí Venezuelčania, ktorých vo vlasti sužujú hospodárske a politické nepokoje.
Z pohľadu jednotlivých štátov EÚ+ prijali najviac žiadostí Francúzsko a Španielsko, ktoré tak v tomto smere opäť predbehli Nemecko.
AFP píše, že celkový pokles počtu žiadostí o azyl bude v Bruseli vítaný, keďže EÚ je pod tlakom, aby obmedzila migráciu v reakcii na zhoršenie verejnej mienky, ktoré prispelo k volebným úspechom krajnej pravice v niekoľkých členských štátoch.
Z dát EUAA vyplýva, že od začiatku roka do konca júna zaznamenala Európska únia spolu s Nórskom a Švajčiarskom 399.000 žiadostí o azyl. Z toho podali približne 25.000 Sýrčania, čo je o asi 66 percent menej ako v rovnakom období minulého roka.
„Tento výrazný pokles nie je spôsobený zmenami politiky EÚ+,“ píše sa v správe agentúry EÚ, ktorá ako dôvod uvádza skôr zvrhnutie dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri minulého roka islamistickými povstalcami.
„Vďaka tomu, že nové sýrske orgány presadzujú stabilitu a obnovu, mnohí vysídlení Sýrčania zjavne nadobudli väčšiu nádej na návrat a obnovu svojich komunít,“ dodala EUAA.
Od Asadovho pádu sa do Sýrie podľa OSN vrátili státisíce ľudí, ktorí pre situáciu vo svojej domovine hľadali útočisko v zahraničí.
Sýrčania dlhodobo predstavovali najväčšiu skupinu žiadateľov o azyl v EÚ, Švajčiarsku a Nórsku, teraz sú však tretí - za Venezuelčanmi a Afgancami. Z celkového počtu podali zhruba 49.000 žiadostí Venezuelčania, ktorých vo vlasti sužujú hospodárske a politické nepokoje.
Z pohľadu jednotlivých štátov EÚ+ prijali najviac žiadostí Francúzsko a Španielsko, ktoré tak v tomto smere opäť predbehli Nemecko.
AFP píše, že celkový pokles počtu žiadostí o azyl bude v Bruseli vítaný, keďže EÚ je pod tlakom, aby obmedzila migráciu v reakcii na zhoršenie verejnej mienky, ktoré prispelo k volebným úspechom krajnej pravice v niekoľkých členských štátoch.