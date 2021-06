Počet žiadostí o azyl v EÚ klesol vlani asi o tretinu

Brusel 29. júna (TASR) - Počet žiadostí o azyl v krajinách Európskej únie klesol vlani približne o tretinu. Dôvodom boli obmedzenia, ktoré pre pandémiu nového koronavírusu zaviedli na svojich hraniciach jednotlivé krajiny. Informoval o tom v utorok Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) vo svojej výročnej správe, z ktorej citovala agentúra AFP.



EASO však zároveň zdôraznil, že pokles v počte podaných žiadostí nijakým spôsobom nenaznačuje zníženie počtu potenciálnych azylantov. „Vieme, že na celom svete sú stále rekordné počty osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, len sa im jednoducho nepodarilo dostať sa do Európy," uviedla šéfka tohto úradu Nina Gregoriová.



Najnovšie čísla o počte vlani podaných žiadostí o azyl v EÚ potvrdili prvotné údaje, ktoré EASO v tejto súvislosti zverejnil ešte vo februári. Údaje naznačujú, že počet osôb, ktoré vlani požiadali o azyl v EÚ a jej pridružených krajinách, bol najnižší od roku 2013.



Vlani úrady v krajinách EÚ dostali celkovo 485.000 žiadostí o azyl, čo je o 32 percent menej ako 716.000 žiadostí, ktoré dostali o rok skôr. Úrady pritom priznali 42 percentám z vlaňajších azylantov nejakú formu medzinárodnej ochrany, ktorá im umožnila v EÚ zostať. Približne polovica z nich získala štatút utečenca, zatiaľ čo zvyšku bola priznaná humanitárna alebo tzv. doplnková právna ochrana.



Najviac osôb požiadalo vlani o azyl v Nemecku, Francúzsku a Španielsku. Niektoré z krajín ležiacich na východe EÚ zaregistrovali počas roka 2020 dokonca nárast v počte podaných žiadostí o azyl. To však výrazne neplatí o Maďarsku, ktoré zastáva tvrdý protimigračný postoj, a vlani zaznamenalo trojštvrtinový pokles v žiadostiach o azyl.



Najviac žiadateľov o azyl v EÚ vlani pochádzalo zo Sýrie, Afganistanu, Venezuely, Kolumbie, Iraku, Pakistanu, Turecka, Nigérie a Somálska.



Pandémia koronavírusu obmedzila možnosti potenciálnych azylantov dostať sa do EÚ, ale značne tiež pozastavila, až takmer znehybnila, celý azylový systém Únie, uvádza EASO. Legálne presídľovanie osôb v rámci EÚ sa znížilo o viac ako polovicu, pričom stroskotávali aj snahy o vrátenie neúspešných žiadateľov o azyl do ich domovských krajín, a to pre cestovné obmedzeniach či zatvorené hranice.



Európska komisia sa snaží dosiahnuť novú dohodu o migrácii, pričom v utorok sa jej podarilo dohodnúť sa s Európskym parlamentom na tom, že z EASO, ktorý je dosiaľ len podporným orgánom, sa stane plnohodnotná agentúra EÚ, a síce Azylová agentúra EÚ (EUAA). „Nová agentúra... prispeje k tomu, aby boli azylové procesy v členských štátoch kvalitnejšie, jednotnejšie a rýchlejšie," uviedol hovorca EK.



Nová agentúra bude mať k dispozícií 500 odborníkov vrátane tlmočníkov, pracovníkov vybavujúcich prípady alebo špecialistov na príjem žiadostí, ktorí budú do krajín EÚ nasadení na urýchlenie vybavovania žiadostí - posilnia tamojšie azylové tímy.