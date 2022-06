Počet žiadostí o azyl v Európskej únii vzrástol vlani o tretinu

Rím 28. júna (TASR) - Počet ľudí, ktorí požiadali o azyl v krajinách Európskej únie, vlani výrazne stúpol. Úrady v členských krajinách dostali približne 648.000 žiadostí o azyl, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast až o jednu tretinu. V utorok to oznámila Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Najviac žiadateľov o azyl v EÚ v roku 2021 pochádzalo zo Sýrie (117.000) a z Afganistanu (102.000). Poslednú skupinu žiadateľov predstavujú tí, ktorí utiekli z krajiny po nástupe militantného islamistického hnutia Taliban k moci vlani v auguste.



O azyl sa uchádzalo približne 23.600 neplnoletých osôb bez sprievodu, čo predstavuje nárast o dve tretiny v porovnaní s rokom 2020.



Približne 70 percent žiadateľov tvorili muži a polovica všetkých žiadateľov bola vo veku od 18 do 35 rokov.



Úrady v členských štátoch EÚ prijali približne 535.000 prvostupňových rozhodnutí a schválili približne jednu z troch žiadostí o azyl. Štatút utečenca udelili 118.000 ľuďom, zatiaľ čo 64.000 osobám bola priznaná tzv. doplnková právna ochrana.



Najviac osôb požiadalo vlani o azyl v Nemecku, vo Francúzsku, v Španielsku a Taliansku.



Situáciu v Európe tento rok do značnej miery ovplyvňuje prílev utečencov z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej invázie, ktorá trvá už piaty mesiac.



Podľa najnovších údajov EUAA úrady v krajinách EÚ doteraz udelili štatút dočasnej ochrany viac ako 3,4 miliónu ukrajinských utečencov, čo im umožnilo prístup na trh práce Európskej únie, vhodné ubytovanie i vzdelanie.