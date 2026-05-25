Počet zranených po ruskom útoku na Ukrajine stúpol na 87
Do masívneho ruského leteckého útoku z nedeľného rána bolo podľa ukrajinských vzdušných síl zapojených 600 dronov a 92 rakiet vrátane hypersonickej rakety Orešnik.
Autor TASR
Kyjev 25. mája (TASR) - Počet zranených v Kyjevskej oblasti po víkendových rozsiahlych ruských útokoch v pondelok vzrástol na 87 vrátane troch detí a 21 z nich museli hospitalizovať. Počet obetí sa nezmenil a evidujú dve usmrtené osoby. V pondelok o tom informovali ukrajinské úrady a prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Do masívneho ruského leteckého útoku z nedeľného rána bolo podľa ukrajinských vzdušných síl zapojených 600 dronov a 92 rakiet vrátane hypersonickej rakety Orešnik. Podľa Zelenského bolo poškodených okolo 300 objektov v hlavnom meste, najmä obytných budov. Na viacerých miestach stále prebiehajú záchranné práce.
Šéf vojenskej správy Kyjeva Tymur Tkačenko nedeľné údery označil za najväčší ruský útok od začiatku celoplošnej invázie, pokiaľ ide o počet poškodených miest. Prvýkrát podľa neho ruské útoky cielili na historické pamiatky a pamätníky. Škody hlásia na budove ministerstva zahraničných vecí, černobyľského múzea i národnej galérie.
Ukrajinský prezident v reakcii opäť vyzval svojich spojencov, aby zvýšili tlak na Rusko a posilnili protivzdušnú obranu Ukrajiny. Už v nedeľu na svojom telegramovom kanále upozornil, že „Putin nedokáže jasne vysloviť ani slovo ‚hurá‘, iba huhle a mrmle a napriek tomu stále ničí obytné budovy svojimi raketami“.
Odkazoval na video zo stretnutia ruského prezidenta s veteránmi 22. mája, ktoré zverejnila agentúra TASS.
