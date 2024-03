Počet zranených po teroristickom útoku v Rusku sa zdvojnásobil

Moskva 27. marca (TASR) - Na 360 za zvýšil počet ľudí, ktorí utrpeli zranenia pri minulotýždňovom teroristickom útoku na predmestí Moskvy. TASR o tom informuje podľa spravodajskej stanice Sky News, ktorá sa odvoláva na ruskú štátnu agentúru TASS.



Ruské úrady predtým hlásili 180 zranených. Ich počet sa teraz zdvojnásobil, pretože mnohí nevyhľadali zdravotnícku pomoc ihneď po útoku, ale až neskôr, uviedla podpredsedníčka ruskej vlády Taťjana Golikovová.



Hospitalizovaných je stále 92 ľudí, pričom 63 pacientov z nemocnice už prepustili.



K útoku na koncertnú sálu Crocus City Hall pri Moskve došlo v piatok 22. marca. Vyžiadal si najmenej 139 obetí na životoch. Do budovy vnikli štyria ozbrojenci, ktorí strieľali na divákov a založili požiar.



Zodpovednosť za útok prevzala džihádistická organizácia Islamský štát (IS). Západné tajné služby a bezpečnostní experti to považujú za dôveryhodné a predpokladajú, že za útokom stojí afganská odnož Islamského štátu - Chorásán (IS-K).