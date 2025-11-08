Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 8. november 2025Meniny má Bohumír
< sekcia Zahraničie

Počet zranených po výbuchu v mešite v Indonézii sa zvýšil

.
Pyrotechnici prehľadávajú mešitu, kde došlo k výbuchu počas modlitieb v blízkosti školy v indonézskej Jakarte 7. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Úrady nateraz identifikovali iba jedného podozrivého – študenta, ktorý počas výbuchov utrpel zranenia.

Autor TASR
Jakarta 8. novembra (TASR) - Indonézske úrady vyšetrujú študenta podozrivého zo zodpovednosti za výbuchy, pri ktorých v piatok v Jakarte utrpelo zranenia takmer 100 ľudí, informovala agentúra AFP, píše TASR. Výbuchy sa odohrali počas modlitieb v jednej z miestnych mešite, ktorá sa nachádza v blízkosti školy.

Náčelník miestnej polície v sobotu uviedol, že vyšetrovatelia už v súvislosti s incidentom získali „viacero dôkazov“. „Našli sme písomnosti a aj dôkaz o prítomnosti prášku, ktorý mohol spôsobiť výbuch,“ povedal v rozhovore pre stanicu Kompas TV. Motív činu zatiaľ nie je známy.

Úrady nateraz identifikovali iba jedného podozrivého – študenta, ktorý počas výbuchov utrpel zranenia. Policajný zdroj však nevylúčil, že do incidentu mohli byť zapojení aj ďalší ľudia. Dodal, že polícia preveruje aj rodinu a aktivity podozrivého na sociálnych sieťach.

Podľa najnovších údajov bolo pri výbuchoch zranených 96 ľudí, čo je výrazne viac než pôvodne oznámených 54. V nemocnici zostáva 29 ľudí, pričom najmenej dvaja sú na oddelení intenzívnej starostlivosti.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka