Počet zranených pri páde kolotoča v Čechách vzrástol na 17

Praha 3. septembra (TASR) - Sedemnásť zranených si vyžiadal sobotňajší pád kolotoča v meste Havířov v Moravskosliezskom kraji. Dvaja ľudia boli zranení ťažko, ale nie sú v ohrození života, informuje server Novinky.cz.



K pádu retiazkového kolotoča došlo počas Havířovských slávností v miestnom lunaparku. Na mieste zasahovalo päť posádok lekárskej záchrannej služby aj záchranársky vrtuľník.



Medzi zranenými je viacero detí, podľa niektorých informácií väčšina. Dvaja ľudia utrpeli ťažké zranenia, ostatných 15 utrpelo stredne ťažké alebo ľahšie zranenia. Niektorí zo zranených sa do nemocnice dopravili sami.



Z kolotoča počas jazdy odtrhla horná časť konštrukcie so sedadlami. Išlo o extrémnejšiu verziu retiazkového kolotoča, na ktorom konštrukcia stúpala zhruba do výšky 15 metrov.



Podľa svedkov dopadla odtrhnutá časť kolotoča z takejto výšky na pokladne a zničila ich; viaceré obete podľa nich utrpeli zlomeniny nôh.



Havířovský starosta Josef Bělica po udalosti, ku ktorej došlo krátko po 15.00 h, mestské slávnosti predčasne ukončil. Zrušené boli napríklad večerné vystúpenia skupiny Kabát či speváčky Lucie Bílej.



Polícia avizovala, že preverí, kto bol majiteľom kolotoča, či mal povolenie k jeho prevádzkovaniu, kto atrakciu v čase nešťastia obsluhoval a aký bol jej technický stav. Zároveň vyzvala verejnosť, aby jej poskytla prípadné videozáznamy zachytávajúce priebeh nehody.



Vyšetrovatelia zistili, že s uvedeným kolotočom boli problémy už v piatok: údajne nefungoval a ľudia žiadali vrátenie vstupného.