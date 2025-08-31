< sekcia Zahraničie
Pochod LGBTQ+ v meste Suhl sa pokúsila narušiť krajná pravica
Autor TASR
Erfurt 31. augusta (TASR) - Krajne pravicoví extrémisti sa pokúsili narušiť sobotný pochod za práva sexuálnych menšín LGBTQ+, ktorý sa prvýkrát konal v stredonemeckom meste Suhl v spolkovej krajine Durínsko. Oznámila to v nedeľu tamojšia polícia s tým, že sa jej podarilo zabrániť potýčkam a akcia mala napokon pokojný priebeh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Isté skupinky provokatérov sa podľa polície pokúsili narušiť demonštráciu, na ktorej sa zišlo zhruba 350 ľudí. Jedna osoba hajlovala, čo je v Nemecku zakázané. Polícii sa však podarilo stretom medzi provokatérmi a účastníkmi Pridu zabrániť a akcia mala podľa jej vyhlásenia pokojný priebeh.
Pochody Pride sú v nemecky hovoriacich krajinách známe ako Christopher Street Day (CSD). Názov odkazuje na ulicu v newyorskej štvrti Greenwich Village, kde sa nachádza hostinec Stonewall Inn, v ktorom sa 28. júna 1969 začalo - protestom proti policajnej brutalite - hnutie za práva homosexuálov.
V súčasnosti sa tzv. dúhové pochody organizujú s cieľom bojovať nie len za práva homosexuálov, ale aj ďalších sexuálnych menšín súhrnne označovaných ako LGBTQ+ či queer komunita. V Nemecku sa tieto akcie často snažia narušiť krajne pravicoví extrémisti.
V Durínsku sa už pre sobotným dúhovým pochodom v meste Suhl konali takéto akcie na viacerých iných miestach. Na ďalších vrátane tamojšej metropoly, mesta Erfurt, sa ešte len plánujú.
