Pochod nezávislosti vo Varšave prebehol pokojne
Mestské centrum bezpečnosti (SCB) zaznamenalo len jeden incident, ktorý však nezapríčinili účastníci pochodu.
Autor TASR
Varšava 11. novembra (TASR) - Účastníci varšavského Pochodu nezávislosti dorazili v utorok večer na priestranstvo národného štadióna, kde pokračuje program, ktorý sa skončí o 20.00 h. Tohtoročný pochod podľa úradov hlavného mesta prebehol pokojne a bez vážnejších incidentov. Podľa mesta sa na ňom zúčastnilo 100.000 ľudí, avšak organizátori hovorili až o 250.000 - 300.000 účastníkoch. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Mestské centrum bezpečnosti (SCB) zaznamenalo len jeden incident, ktorý však nezapríčinili účastníci pochodu. „Jeden z účastníkov zhromaždenia zorganizovaného ľavicovými organizáciami hodil svetlicu na schody konzulátu USA,“ povedal podľa agentúry PAP riaditeľ SCB Jaroslaw Misztal. Zdôraznil, že nedošlo k žiadnym škodám a polícia sa snaží identifikovať páchateľa.
Pochod vyrazil s miernym oneskorením, ktoré podľa Misztala súviselo s účasťou prezidenta Karola Nawrockého. Po boku hlavy štátu kráčali aj predstavitelia opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) vrátane Jaroslawa Kaczyňského či bývalého premiéra Mateusza Morawieckého, ako aj líder Konfederácie a podpredseda Sejmu Krzysztof Bosak.
Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski pre agentúru PAP potvrdil, že neboli zaznamenané žiadne vážne incidenty. Pripomenul však, že nie všetci účastníci dodržali zákaz používania pyrotechniky a mestská polícia v týchto prípadoch podnikne kroky. „Dúfam, že tento rok pochod prebehne pokojne, najmä vzhľadom na účasť prezidenta,“ dodal.
Pochod sa koná pri príležitosti Dňa nezávislosti - štátneho sviatku pripomínajúceho obnovenie nezávislosti Poľska po prvej svetovej vojne.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
