Pochod priaznivcov expremiéra Pakistanu Chána má už niekoľko obetí

Islamabad 26. novembra (TASR) - Počas pochodu priaznivcov väzneného pakistanského expremiéra Imrana Chána do hlavného mesta Islamabad zahynuli štyria členovia polovojenských síl Rangers a dvaja policajti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Tisíce protestujúcich vstúpili do metropoly Pakistanu v utorok ráno. Požadujú prepustenie Chána a ďalších členov jeho strany Pakistanské hnutie pre spravodlivosť (PTI) z väzenia, demisiu súčasnej vlády a hrozia, že Chána by sa mohli pokúsiť vyslobodiť aj silou.



Pochod priaznivcov Chána sa začal v nedeľu v provincii Chajbar Paštúnchvá s podporou regionálnej vlády a nedokázali ho zastaviť bezpečnostné zábrany z prepravných kontajnerov na cestách. Islamabad je podľa médií prakticky uzavretý už od soboty. Priaznivci reagovali na výzvu Chána na pokojný protest v sede v blízkosti parlamentu.



Príslušníci polovojenských Rangers zahynuli po tom, ako do nich vrazili vozidlá z konvoja demonštrantov, uviedol hovorca polície hlavného mesta. Na jeho predmestí boli zabití dvaja policajti a pri potýčkach s demonštrantmi sa zranilo viac než 100 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Priaznivci Chána pomaly postupujú aj napriek tvrdému odporu bezpečnostných zložiek .



Protestujúci rabovali vozidlá a údajne podpálili aj policajný kontrolný bod. Podľa svedka agentúry Reuters bolo počuť aj výstrely, ale nebolo jasné, kto je za ne zodpovedný.



Úrady na rozohnanie demonštrantov použili slzotvorný plyn a obušky, uviedli predstavitelia aj strana PTI. Ministerstvo vnútra varovalo, že by mohlo zaviesť zákaz vychádzania. Do vládou deklarovanej červenej zóny, kam demonštranti smerujú, už nasadilo vojakov.



"Nejde o pokojný protest, toto je extrémizmus," uviedol súčasný pakistanský premiér Šehbáz Šaríf. Odsúdil krviprelievanie, ktoré je zamerané na dosiahnutie "zlých politických zámerov".



Chán opustil post predsedu vlády v roku 2022 po strate dôvery v parlamente. V súčasnosti čelí viac ako 170 súdnym sporom a od augusta minulého roka je vo väzení. Odvtedy ho opakovane odsúdili na dlhoročné tresty pre korupciu a morálne pochybenia. Patrí k najpopulárnejším politikom v krajine a svoje trestné stíhania považuje za vykonštruované. Davy jeho podporovateľov ho v uliciach podporujú na demonštráciách.