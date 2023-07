Pochod proti justičnej reforme v Izraeli dorazil do Jeruzalema

Jeruzalem 22. júla (TASR) - Účastníci pochodu z Tel Avivu do Jeruzalema zvolaného na protest proti vládnemu plánu justičnej reformy v sobotu dorazili na západojeruzalemské predmestie Moca.



Pochod sa začal v utorok večer v Tel Avive a počet jeho účastníkov sa medzičasom rozrástol na niekoľko desiatok tisíc ľudí, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Organizátori protestu dodali, že posledná etapa pochodu sa skončí v sobotu večer pred izraelským parlamentom - Knesetom -, kde sa uskutoční masové protestné zhromaždenie.



TOI s odvolaním sa na organizátorov uviedol, že demonštranti majú v úmysle postaviť si pred Knesetom stany a zostať tam minimálne dovtedy, kým budú poslanci hlasovať o reforme súdnictva. Očakáva sa, že sa tak stane začiatkom budúceho týždňa, poznamenal TOI.



Okrem zhromaždenia pred Knesetom sa v sobotu - v rámci 29. série každotýždňových protestov proti zmenám v justičnom systéme - uskutočnia protestné akcie v Tel Avive i na ďalších približne 150 miestach po celom Izraeli.



Kvôli zhromaždeniam avizovaným v Jeruzaleme na sobotu a nedeľu tamojšia polícia oznámila uzavretie viacerých ulíc vrátane tých v bezprostrednej blízkosti budovy Knesetu.



Izraelský parlament bude o kontroverznom zákone o zmenách v justícii rokovať od nedele. Jeho schvaľovanie v druhom a treťom (záverečnom) čítaní je naplánované na pondelok.



Vládny návrh zákona zakazuje preskúmanie rozhodnutí vlády a ministrov súdmi. TOI objasnil, že by to bol prvý zákon, ktorý by mal prejsť v rámci koaličného balíka plánovanej reorganizácie súdnictva a ktorý má vláde poskytnúť takmer úplnú kontrolu nad vymenúvaním sudcov a výrazne obmedziť možnosti Najvyššieho súdu rušiť zákony a rozhodnutia vlády.



Snaha koalície premiéra Benjamina Netanjahua zbaviť Najvyšší súd niektorých jeho kontrolných právomocí vyvolala v celom Izraeli masové protesty i hlboké znepokojenie u spojencov vrátane Spojených štátov.