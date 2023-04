Pochod v Bruseli bol proti potratom, eutanázii a náhradnému materstvu

Brusel 3. apríla (TASR) - Približne 600 ľudí namiesto očakávaných tisícok sa v nedeľu popoludní v Bruseli zúčastnilo na demonštrácii proti potratom, eutanázii a náhradnému materstvu. S odkazom na belgické médiá o tom informuje spravodajca TASR.



"Pochod za život" zorganizovalo združenie Clara Life. Bruselská polícia informovala, že davu približne 600 ľudí pred Palácom justície, kde sídlia súdy a ministerstvo spravodlivosti, sa postavilo okolo 60 protidemonštrantov. K žiadnym incidentom však nedošlo.



Denník The Brussels Times v pondelok upozornil, že organizátori protestu sa obávajú najmä toho, že umelé prerušenie tehotenstva bude uznané ako ústavné právo. Odvolávajú sa na to, že Najvyšší súd USA vlani 40 rokov po súdnom spore Roe verzus Wade uznal, že neexistuje žiadne ústavné právo na potrat.



Demonštranti v nedeľu vyzvali na popretie práva na potrat a zároveň upozornili, že treba klásť dôraz nielen na život nenarodených detí, ale aj na starých, chorých a nevládnych, ktorí v Belgicku majú nárok na eutanáziu. Žiadajú preto reformu Komisie pre kontrolu eutanázie a odmietajú rozšírenie platnosti zákona o eutanázii.



Združenie Clara Life sa vyslovilo aj proti náhradnému materstvu. V Belgicku nie je právne upravené, čiže nie je zakázané, ale ani povolené. Zákonnou matkou je žena, ktorá porodila dieťa.



"Pred niekoľkými rokmi to Európsky parlament odsudzoval, ale nedávno došlo k pokusu zaviesť náhradné materstvo zadnými dvierkami do všetkých európskych členských štátov EÚ, pričom sa každej krajine uložila povinnosť uznať náhradné rodičovstvo, ak už bolo povolené v inej členskej krajine, kde je to legálne," uviedlo združenie.



Clara Life vyzvala Európsku komisiu, aby od týchto plánov upustila, a belgický parlament vyzvala, aby jasne uviedol, že "náhradné materstvo je porušením práv dieťaťa a zásady nekomercializácie ľudského tela".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)