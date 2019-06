Pochod za práva sexuálnych menšín v Izraeli prilákal desaťtisíce ľudí

Policajti zadržali počas pochodu 49 ľudí, mnohých za to, že sa priebeh podujatia pokúšali narušiť.

Jeruzalem 6. júna (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa vo štvrtok zúčastnili na pochode za práva sexuálnych menšín, ktorý sa konal v izraelskej metropole Jeruzalem. Účastníci mávali zástavami v dúhových farbách a vyzývali na toleranciu. Podujatie sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia, pričom do jeruzalemských ulíc bolo nasadených približne 2500 policajtov, z toho mnohých v utajení, informuje agentúra AFP.



Polícia ešte na začiatku pochodu zadržala muža, ktorý sa správal podozrivo a pri prehliadke sa ukázalo, že mal pri sebe nôž. Policajti zadržali počas pochodu 49 ľudí, mnohých za to, že sa priebeh podujatia pokúšali narušiť, píše na svojej webstránke izraelský denník Haarec. Denník dodáva, že popri trase pochodu sa zhromaždili aj desiatky ľudí, ktorí s ním prišli vyjadriť svoj nesúhlas.



Tohoročný 18. pochod LGBT menšiny v Jeruzaleme sa niesol pod heslom "Jedna komunita — mnoho tvárí". Oproti podobnému sprievodu v liberálnom Tel Avive má však skromnejší charakter. Mnohí obyvatelia Jeruzalema sú totiž pomerne konzervatívni židia, kresťania či moslimovia, ktorí sa na homosexualitu pozerajú s nevôľou.



Násilné útoky voči príslušníkom sexuálnych menšín sú v Jeruzaleme pomerne zriedkavé. K jednému z nich došlo v roku 2015 práve na pochode za práva sexuálnych menšín. Radikálny ultraortodoxný žid Jišaj Šlissel vtedy pobodal šesť jeho účastníkov. Jeden z nich, 16-ročná Šira Bankiová, neskôr zraneniam podľahla.



Šlissel na účastníkov tzv. gay pride zaútočil iba niekoľko týždňov po tom, ako ho prepustili z väzenia, kde si odpykával trest za pobodanie viacerých ľudí počas rovnakej akcie v roku 2005. Šlissela v roku 2016 usvedčili z vraždy a odsúdili na doživotie.



Od jeho činu je polícia pri jeruzalemských pochodoch obzvlášť obozretná a do ulíc nasadzuje množstvo svojich príslušníkov.