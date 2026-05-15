< sekcia Zahraničie
Pochody v Deň Jeruzalema sprevádzali násilnosti
Ešte pred začiatkom pochodu sa v moslimskej štvrti Starého Mesta pohybovali skupiny radikálov, ktorí skandovali protiarabské heslá a útočili na novinárov pokrývajúcich podujatie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem 14. mája (TASR) - Tisíce izraelských nacionalistov vo štvrtok pochodovali ulicami jeruzalemského Starého Mesta počas každoročného Pochodu vlajok pri príležitosti Dňa Jeruzalema. Ako informovala agentúra AFP, účastníci pochodu skandovali heslá ako „Smrť Arabom“ či „Nech vaše dediny zhoria“. Mnohí palestínski obyvatelia Starého Mesta zostali zabarikádovaní vo svojich domovoch.
Ešte pred začiatkom pochodu sa v moslimskej štvrti Starého Mesta pohybovali skupiny radikálov, ktorí skandovali protiarabské heslá a útočili na novinárov pokrývajúcich podujatie. Izraelská polícia v súvislosti s násilnosťami zadržala najmenej 13 podozrivých.
Okrem toho polícia zadržala aj podozrivého z prípravy teroristického útoku počas osláv Dňa Jeruzalema. Príslušníci izraelskej pohraničnej polície v utajení podozrivého vystopovali až do autoumyvárne v jeruzalemskej židovsko-arabskej štvrti Abu Tor, kde ho zadržali a odovzdali tajnej službe Šin Bet na výsluch.
Dňom Jeruzalema si Izrael pripomína dobytie východného Jeruzalema počas vojny v roku 1967. V tento deň sa v Jeruzaleme obvykle konajú pochody izraelských nacionalistov, prevažne tínedžerov a mladých dospelých. Trasa týchto pochodov vedie aj palestínskymi štvrťami, ktorých obyvateľov mladí ultranacionalisti zvyčajne zastrašujú rasistickými pokrikmi a fyzickými útokmi.
Väčšina palestínskych obchodníkov v Starom Meste aj preto vo štvrtok dopoludnia zatvorila svoje prevádzky. Niekoľko obchodov zostalo otvorených pod ochranou izraelských aktivistov, ktorí sa snažili chrániť palestínskych obyvateľov a podniky pred obťažovaním a útokmi.
Ešte pred vlajkovým pochodom ulicami Starého Mesta prechádzali desiatky izraelských mierových aktivistov, ktorí okoloidúcim rozdávali kvety na znak solidarity s miestnou komunitou a na podporu práv palestínskeho národa.
Rula Daúdová z vedenia hnutia Stáť spolu (Omdim Bejachad), ktoré sa snaží spájať arabských a židovských občanov Izraela, uviedla, že pochod pri príležitosti Dňa Jeruzalema je každý rok násilnejší. Výrazne sa to prejavilo po útokoch palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.
Deň Jeruzalema si izraelský krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir pripomenul návštevou areálu mešity al-Aksá, tretieho najposvätnejšieho miesta islamu. Židia toto miesto poznajú ako Chrámovú horu a považujú ho tiež za svoje najposvätnejšie miesto.
„Päťdesiatdeväť rokov po oslobodení Jeruzalema som vztýčil izraelskú vlajku na Chrámovej hore a môžeme hrdo povedať, že sme obnovili suverenitu nad Chrámovou horou,“ uviedol Ben Gvir v príspevku na platforme Telegram.
Anexiu východného Jeruzalema, kde žije prevažne palestínske obyvateľstvo, Organizácia Spojených národov neuznáva a podľa medzinárodného práva ju považuje za nelegálnu.
Ešte pred začiatkom pochodu sa v moslimskej štvrti Starého Mesta pohybovali skupiny radikálov, ktorí skandovali protiarabské heslá a útočili na novinárov pokrývajúcich podujatie. Izraelská polícia v súvislosti s násilnosťami zadržala najmenej 13 podozrivých.
Okrem toho polícia zadržala aj podozrivého z prípravy teroristického útoku počas osláv Dňa Jeruzalema. Príslušníci izraelskej pohraničnej polície v utajení podozrivého vystopovali až do autoumyvárne v jeruzalemskej židovsko-arabskej štvrti Abu Tor, kde ho zadržali a odovzdali tajnej službe Šin Bet na výsluch.
Dňom Jeruzalema si Izrael pripomína dobytie východného Jeruzalema počas vojny v roku 1967. V tento deň sa v Jeruzaleme obvykle konajú pochody izraelských nacionalistov, prevažne tínedžerov a mladých dospelých. Trasa týchto pochodov vedie aj palestínskymi štvrťami, ktorých obyvateľov mladí ultranacionalisti zvyčajne zastrašujú rasistickými pokrikmi a fyzickými útokmi.
Väčšina palestínskych obchodníkov v Starom Meste aj preto vo štvrtok dopoludnia zatvorila svoje prevádzky. Niekoľko obchodov zostalo otvorených pod ochranou izraelských aktivistov, ktorí sa snažili chrániť palestínskych obyvateľov a podniky pred obťažovaním a útokmi.
Ešte pred vlajkovým pochodom ulicami Starého Mesta prechádzali desiatky izraelských mierových aktivistov, ktorí okoloidúcim rozdávali kvety na znak solidarity s miestnou komunitou a na podporu práv palestínskeho národa.
Rula Daúdová z vedenia hnutia Stáť spolu (Omdim Bejachad), ktoré sa snaží spájať arabských a židovských občanov Izraela, uviedla, že pochod pri príležitosti Dňa Jeruzalema je každý rok násilnejší. Výrazne sa to prejavilo po útokoch palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.
Deň Jeruzalema si izraelský krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir pripomenul návštevou areálu mešity al-Aksá, tretieho najposvätnejšieho miesta islamu. Židia toto miesto poznajú ako Chrámovú horu a považujú ho tiež za svoje najposvätnejšie miesto.
„Päťdesiatdeväť rokov po oslobodení Jeruzalema som vztýčil izraelskú vlajku na Chrámovej hore a môžeme hrdo povedať, že sme obnovili suverenitu nad Chrámovou horou,“ uviedol Ben Gvir v príspevku na platforme Telegram.
Anexiu východného Jeruzalema, kde žije prevažne palestínske obyvateľstvo, Organizácia Spojených národov neuznáva a podľa medzinárodného práva ju považuje za nelegálnu.