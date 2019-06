Pochody žltých viest sa vo Francúzsku konali aj napriek horúčavám

Protesty vo Francúzsku vyvolal v polovici novembra 2018 zámer vlády zvýšiť od januára dane z pohonných hmôt.

Paríž 29. júna (TASR) - Protivládne demonštrácie, ktoré od vlaňajšieho novembra vo Francúzsku zvoláva hnutie tzv. žltých viest, sa v sobotu zaobišli bez závažnejších incidentov.



Podľa francúzskych médií sa na zhromaždeniach zúčastnilo "niekoľko tisíc ľudí". Napríklad v Paríži ich bolo menej ako tisíc, v Bordeaux do 200 a v Toulouse od 100 do 200, informovala spravodajská televízia BFM.



Súčasne s protestmi, ktoré sa konali napriek horúčavám, sa v meste Montceau-les-Mines v departemente Saône-et-Loire v regióne Burgundsko zišlo asi 600 zástupcov "žltých viest", aby počas víkendu diskutovali o ďalších krokoch svojho hnutia.



Za cieľ stretnutia si okrem iného dali vypracovať plán svojich akcií až do 17. novembra 2019, keď uplynie rok od ich prvého protestu.



Protesty vo Francúzsku vyvolal v polovici novembra 2018 zámer vlády zvýšiť od januára dane z pohonných hmôt. Vláda nakoniec ustúpila a ceny paliva nezvýšila, ale protestujúci formulovali ďalšie požiadavky.



Francúzske protestné hnutie je pomenované podľa svojho ľahko rozpoznateľného symbolu – reflexných žltých viest, ktoré si jeho účastníci na demonštrácie obliekajú.