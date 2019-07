Pochovali 14 námorníkov, ktorí zahynuli pri požiari na palube ponorky

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že námorníkov zabil dym zo vzniknutého požiaru.

Petrohrad 7. júla (TASR) - V ruskom meste Petrohrad sa v sobotu konal pohreb 14 námorníkov, ktorí zahynuli pri požiari na palube výskumnej ponorky. Petrohradský cintorín bol prístupný len pre rodinných príslušníkov a vojenských činiteľov, informovala stanica Slobodná Európa.



Príslušné úrady poskytli iba niekoľko detailov o incidente z 1. júla v Barentsovom mori. Išlo o jednu z najväčších tragédií ruských ponoriek. Hoci oficiálne zdroje neidentifikovali predmetné plavidlo, ruské médiá priniesli správu, že išlo o tajnú výskumnú ponorku vystupujúcu pod názvom Lošarik.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že námorníkov zabil dym zo vzniknutého požiaru. Niekoľko členov posádky prežilo, ale rezort nespresnil ich počet. Keďže medzi obeťami figurujú vysoko postavení dôstojníci, predpokladá sa, že ponorka mohla vykonávať nové manévre alebo testovaciu plavbu.



Hroby 14 námorníkov sa nachádzajú vedľa miesta posledného odpočinku niektorých zo 118 námorníkov, ktorí prišli o život v roku 2000 pri katastrofe jadrovej ponorky Kursk.



Medzi obeťami je sedem kapitánov prvej hodnosti - Denis Dolonskij, Nikolaj Filin, Vladimir Abankin, Andrej Voskresenskij, Konstantin Ivanov, Denis Oparin a Konstantin Somov. Pri požiari zomreli tiež traja kapitáni druhej hodnosti - Alexandr Avdonin, Sergej Daniľčenko a Dmitrij Solovjov. Svoje životy obetovali pri záchrane plavidla i kapitáni tretej hodnosti Viktor Kuzmin, Vladimir Suchiničev a Michail Dubkov, ako aj podplukovník zdravotníckej služby Alexandr Vasiľjev.



Podľa príslušného rezortu sa "všetci opakovane zúčastňovali na najnáročnejších podmorských expedíciách zameraných na prieskum Arktídy, ponárajúc sa do maximálnych hĺbok".



Požiar sa podarilo uhasiť vďaka odvážnemu úsiliu posádky, zdôraznilo ministerstvo. Ponorka sa momentálne nachádza na námornej základni Severomorsk v Murmanskej oblasti a prípad sa vyšetruje.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu podľa agentúry Reuters vo štvrtok uviedol, že predmetná, prísne tajná ponorka mala jadrový pohon. Šojgu vo svojom komentári zverejnenom na oficiálnej webovej stránke Kremľa povedal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že incident spôsobilo vzňatie batériovej časti, ale jadrový reaktor na palube bol od požiaru úplne izolovaný.



Ruská tlačová agentúra RBK (RosBiznesKonsalting) s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že ide o ponorku typu AS-12 s prezývkou Lošarik. Toto plavidlo s hĺbkou ponoru do 6000 metrov je určené pre 25 členov posádky. Na palube ponorky tohto typu nie sú zbrane.



Putin udelil in memoriam najvyššie ruské vyznamenania všetkým námorníkom, ktorí zahynuli pri požiari vedeckovýskumnej hlbokomorskej ponorky.