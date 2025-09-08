Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pochovali módnu legendu Giorgia Armaniho

Pohrebné auto priváža do kostola rakvu s pozostatkami zosnulého svetoznámeho talianskeho módneho návrhára Giorgia Armaniho v malebnej dedine Rivalta, ktorá sa nachádza 15 kilometrov južne od mesta Piacenza na severovýchode Talianska v pondelok 8. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Armani zomrel minulý týždeň vo štvrtok vo veku 91 rokov.

Miláno 8. septembra (TASR) - Súkromný pohreb talianskej módnej legendy Giorgia Armaniho sa konal v pondelok v malebnej obci neďaleko mesta Piacenza na severe krajiny, kde slávny návrhár vyrastal. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.

Podľa miestnych médií sa na obrade v Kostole sv. Martina zo 14. storočia v Rivalte, južne od Milána, zúčastnilo len približne 60 ľudí. Podľa vyjadrenia rodiny Armaniovcov išlo o striktne súkromnú záležitosť.

Armani zomrel minulý týždeň vo štvrtok vo veku 91 rokov. Predstavoval jednu z najvýznamnejších osobností v oblasti svetovej módy a bol jedným z lídrov multimiliardového luxusného životného štýlu, konštatuje AFP. Počas uplynulého víkendu sa k jeho rakve prišlo pokloniť približne 15.000 ľudí.

Armaniho butiky na znak rešpektu voči svojmu tvorcovi v pondelok popoludní zatvorili svoje prevádzky. Oblasť obklopujúca kostol v Rivalte bola z bezpečnostných dôvodov uzavretá. Jeho pozostatky boli pochované v rodinnej kaplnke v Rivalte, kde je už pochovaná jeho matka Maria, otec Ugo a brat Sergio. Slávny módny návrhár sa narodil 11. júla 1934 v meste Piacenza, ale väčšinu svojej kariéry strávil v Miláne.

Armani spájal talent dizajnéra s podnikateľskou prezieravosťou. Jeho spoločnosť dosahovala ročný obrat približne 2,3 miliardy eur. Jeden z najvýznamnejších módnych návrhárov sveta, vniesol do dámskej módy štýl pánskych oblekov, pričom zachoval ženskosť, a pánsku módu obohatil o ženské prvky, mäkké splývavé látky a pohodlné, nenútené strihy.
