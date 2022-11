Pochovali muža, ktorý zahynuli pri dopade rakety na Przewodów

Varšava 19. novembra (TASR) - V poľskej obci Przewodów pochovali v sobotu jedného z mužov, ktorý zahynuli pri utorkovom dopade rakety na túto obec ležiacu neďaleko ukrajinských hraníc. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AP.



Podľa poľských médií sa v sobotu uskutočnil pohreb 62-ročného Boguslawa W., ktorý v čase dopadu rakety pracoval v miestnej sušiarni obilia. Na televíznych záberoch z pohrebu je vidieť smútočný sprievod smerujúci k cintorínu. Pred pohrebným vozidlom išla vojenská kapela a vojaci niesli tiež vence a fotografiu zosnulého muža.



Pohreb druhého muža, ktorý zahynul pri dopade rakety, 60-ročného Bogdana C. sa uskutoční v nedeľu. Väčšina poľských médií neuvádza celé priezviská obetí z ohľaduplnosti voči ich pozostalým.



Muži – 60-ročný vodič traktora a 62-ročný pracovník skladu – zahynuli v dôsledku explózie, ku ktorej prišlo po dopade rakety. Podľa poľských médií vodič traktora viezol v čase dopadu na váhu v sklade kukuricu a druhý pracovník stál vedľa neho.



Na poľnohospodársky objekt pri obci Przewodów, ktorá leží len šesť kilometrov od ukrajinských hraníc, dopadla raketa v utorok popoludní. Tento incident pritom vyvolal obavy, že vojna na Ukrajine by mohla prerásť do širšieho konfliktu, ktorý by zahŕňal aj NATO.



Poľsko aj NATO v stredu uviedli, že na Przewodów zrejme dopadala raketa ruskej výroby, ktorú vypálila ukrajinská protivzdušná obrana. Konečnú vinu však pripísali Rusku, pretože postavilo Ukrajinu do pozície, v ktorej sa musí brániť pred ruskými raketovými náletmi.



Kyjev však vyjadril pochybnosti s takouto verziou a požiadal o prístup k miestu dopadu a tiež o účasť na vyšetrovaní pôvodu výbuchu, ku ktorému mu dopade rakety prišlo.