Pochovali vodcu Hizballáhu Nasralláha, obrad sledovalo 400.000 ľudí

Bejrút 23. februára (TASR) — Vodcu militantného hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha, ktorý zomrel v septembri 2024 pri izraelskom leteckom útoku, v nedeľu pochovali na predmestí hlavného mesta Bejrút. Na pohrebe sa zúčastnilo vyše 400.000 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Obrad sa začal na najväčšom štadióne v krajine na poludnie miestneho času (11.00 h SEČ) a trval do západu slnka. Rakvu s Nasralláhom následne previezli do hrobky na predmestí Bejrútu. Pohreb vysielali v priamom prenose v televízii. Pietne akcie sa konali paralelne aj v Jemene a Iraku.



Obrad otvoril modlitbou najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Po jej konci na štadión priviezli rakvy Nasralláha a jeho bratranca a predpokladaného nástupcu Hášima Safího ad-Dína, ktorého zabili niekoľko dní po Nasralláhovi.



"Nasralláh miloval ľud a ľud miloval jeho. Je to líder našich myšlienok a sŕdc," uviedol generálny tajomník Hizballáhu Naím Kásim. "Aj keby nám zničili domy nad našimi hlavami, odporu sa nevzdáme," dodal.



Súčasťou iránskej delegácie boli okrem Chameneího aj minister zahraničia Abbás Arákčí a predseda tamojšieho parlamentu. Na pohrebe sa zúčastnili aj členovia iránskych Revolučných gárd a zástupcovia šiitskej denominácie z Iraku.



Hasana Nasralláha zabili v septembri 2024 pri leteckom útoku izraelskej armády. Telo lídra Hizballáhu bolo odvtedy pochované na neznámom mieste.



Počas pohrebu preleteli nízko nad štadiónom štyri izraelské lietadlá. Podľa izraelského ministra obrany Jisraela Kaca mal tento akt vyslať jasný signál, že zatiaľ čo "(Hizballáh) sa bude špecializovať na pohreby, (Izrael) na víťazstvá". Izraelská armáda tiež zverejnila videá z náletu na bunker, v ktorom zomrel Nasralláh.



Libanonské hnutie Hizballáh a Izrael spolu bojovali viac ako rok predtým, než v novembri podpísali prímerie.



Pod vedením Nasralláha sa Hizballáh stal dôležitým politickým aj vojenským hráčom v Libanone. Európska únia, Spojené štáty aj Izrael označujú Hizballáh za teroristickú organizáciu.