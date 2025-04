Pochybenie policajtov na hranici so SR je podľa Rakušana neprijateľné

Praha 9. apríla (TASR) – Českí policajti na hraniciach so Slovenskom pustili do krajiny kamión napriek zákazu súvisiacemu s opatreniami proti slintačke a krívačke. Pochybenie príslušníkov v obci Střelná v okrese Vsetín je podľa ministra vnútra Víta Rakušana neprijateľné a čaká ich disciplinárne konanie. Informoval o tom v stredu spravodajský server Novinky.cz, píše TASR.



Reportér servera podľa správy dopoludnia natočil, ako policajti napriek mimoriadnym opatreniam pustili cez hranicu kamión zo SR do ČR.



„Polícia už pochybenie týchto konkrétnych policajtov rieši. V situácii, keď sa naša krajina bráni zavlečeniu veľmi nebezpečnej veterinárnej choroby, je takéto porušenie prepisov neakceptovateľné,“ uviedol Rakušan v stanovisku pre Novinky.



Podľa miestnych farmárov prípad nie je prekvapivý a nákladné vozidlá údajne cez hranice napriek obmedzeniam prechádzajú, pričom ich vodiči si vysielačkami vymieňajú informácie, že obec Střelná je „prejazdná“, napísal server.



Policajné prezídium pochybenie policajtov potvrdilo s tým, že ich nadriadený s nimi začne disciplinárne konanie. Polícia na sieti X doplnila, že jej príslušníci zrejme chceli vyjsť v ústrety prepravcovi, ktorý išiel odtiahnuť náves po poruche ťahača. To však postup policajtov neospravedlňuje.