Počítačová hra Tetris oslavuje 40. výročie vzniku

Moskva/Bratislava 6. júna (TASR) – Sovietsky programátor Alexej Leonidovič Pažitnov, zamestnaný v Akadémii vied Sovietskeho zväzu, dostal za úlohu otestovať možnosti nového sovietskeho počítača Elektronika 60. Vytvoril preto počítačovú hru, ktorá mala preveriť jeho možnosti. A tak sa 6. júna 1984 zrodil fenomén, ktorý láka milióny fanúšikov aj o 40 rokov neskôr – Tetris.



Počítač Elektronika 60 vyrobila sovietska spoločnosť Elektronika sídliaca v ruskom meste Voronež ako klon počítača LSI-11 od americkej spoločnosti Digital Equipment Corporation. Nemal grafickú kartu, preto herné dieliky zvané tetrominá pôvodne tvorili hranaté zátvorky. Tetrominá tvoria štyri kocky zoskupené do rôznych tvarov (podobne ako domino tvoria dve).



Hra tetrominá generuje náhodne a na hernej ploche sa zobrazujú v hornej časti obrazovky, odkiaľ padajú nadol. Úlohou hráča je ukladať ich do riadkov tak, aby vyplnil celý riadok. Keď sa to podarí, riadok sa odstráni. Po odstránení vopred určeného počtu riadkov postúpi hráč do ďalšej úrovne a rýchlosť padania tetromín sa zvýši. Hra sa tak stáva náročnejšou a hráč za odstraňovanie riadkov získava viac bodov. Najvyššiu bodovú hodnotu má odstránenie štyroch riadkov naraz zvané Tetris. Hráči ním môžu získať viac bodov než zničením rovnakého počtu riadkov kombináciou jedného, dvoch či troch riadkov.



Za koniec hry bola dlho považovaná 29. úroveň, keď hra zrýchli natoľko, že hráči používajúci tradičné herné techniky už nedokážu reagovať. Ďalej ako po 29. úroveň sa preto dokázali dostať iba iné počítače.



Hráčom sa však 29. úroveň podarilo prekonať. Dôkaz priniesol aj oceňovaný dokumentárny film Ecstasy of Order: The Tetris Masters z roku 2011, kde Thor Ackerlund priamo demonštroval, že človek sa môže dostať do 30. úrovne a ďalej. Použil pri tom špeciálnu techniku, tzv. hypertapping (hyperťukanie) umožňujúcu dosiahnuť frekvenciu viac ako 10 stlačení za sekundu. Použitie tejto techniky si však vyžaduje dobrú koordináciu pohybov, preto sa medzi hráčmi spočiatku šírila iba pomaly a širokú popularitu si získala až v roku 2018.



V roku 2020 však vznikla ešte rýchlejšia technika umožňujúca stlačiť tlačidlá ovládača viac ako 20-krát za sekundu zvaná rolling (bubnovanie). Prsty stláčajúce tlačidlá pri nej zostávajú statické a hráči namiesto toho prstami druhej ruky bubnujú po ovládači zo spodnej strany tak, akoby bubnovali po stole.



Pomocou rollingu sa 21. decembra 2023 dostal až na 157. úroveň v tom čase 13-ročný Willis Gibson z mesta Stillwater v americkom štáte Oklahoma. Hra sa po dosiahnutí tejto úrovne zasekla a nebolo v nej možné pokračovať. Gibson, vystupujúci aj pod prezývkou Blue Scuti, sa stal historicky prvým človekom, ktorému sa to podarilo.



Gibsonov úspech vzbudil celosvetový ohlas. Reagovala naň aj šéfka Tetris Company Maya Rogersová, ktorá Gibsonovi zagratulovala "za dosiahnutie tohto mimoriadneho úspechu, ktorý popiera všetky limity tejto legendárnej hry". Konštatovala, že prišiel vhod pred 40. výročím jej vzniku.



Rogersová je dcérou holandského herného vývojára Henka Rogersa, ktorý založil spoločnosť Tetris Company spolu s autorom Tetrisu Alexejom Pažitnovom. Rogers sa zaslúžil o rozšírenie Tetrisu, keď japonskú hernú spoločnosť Nintendo presvedčil, aby Tetris ponúkala ako súčasť balenia svojej novej prenosnej hernej konzoly Game Boy. Následne vycestoval do Moskvy, aby od sovietskej softvérovej spoločnosti Elorg získal globálne práva na šírenie Tetrisu na prenosných herných konzolách, tzv. handheldoch.



Tetris sa stal najpredávanejšou samostatnou hrou pre Game Boy, predalo sa jej viac než 35 miliónov kópií hry pre túto konzolu. Hra je zároveň dostupná aj pre počítače, videohry, arkády a mnohé iné platformy a vzniklo tiež nespočetné množstvo jej klonov, ktoré dodnes hrajú milióny hráčov po celom svete.