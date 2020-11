Počítačoví kriminálnici sa obohacujú na úkor pandémie, tvrdí Europol

Berlín 12. novembra (TASR) Sieť počítačových kriminálnikov sa chce obohatiť na úkor pandémie koronavírusu prostredníctvom falošných liečiv a pomôcok na osobnú ochranu, podvodom a online vydieraním, píše agentúra DPA s odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie európskeho policajného úradu so sídlom v Haagu Europol.



Predĺžené opatrenia v súvislosti s lockdownom, ktoré zaviedlo viacero svetových krajín, by taktiež mohli viesť k zvýšeniu iných druhov počítačovej kriminality, uviedol Europol.



U detí je zvýšené riziko, že sa stanú obeťami násilníkov, zatiaľ čo zdravotnícke zariadenia a spoločnosti napojené na digitálne siete by mohol napadnúť škodlivý softvér, ktorý by mohol byť predmetom ich vydierania. V správe Europolu sa taktiež uvádza, že počas pandémie sa na internete zvýšil výskyt extrémistickej propagandy.



"Napriek všetkému nás teší vidieť, ako európske orgány činné v trestnom konaní za taký krátky čas efektívne spolupracujú v boji proti bezpečnostným hrozbám v súvislosti s ochorením COVID-19," dodala výkonná riaditeľka Europolu Catherine de Bolleová.