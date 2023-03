Počítačový systém v barcelonskej nemocnici ochromil kyberútok

Barcelona 6. marca (TASR) - Vydieračský kybernetický útok na jednu z najväčších nemocníc v Barcelone ochromil nemocničný IT systém a spôsobil zrušenie 150 plánovaných operácií a takmer 3000 vyšetrení. V pondelok o tom informovali tamojší predstavitelia, píše agentúra AP.



Kybernetický útok, ku ktorému došlo ešte v nedeľu, v nemocnici Hospital Clínic de Barcelona vyradil v troch hlavných budovách a niekoľkých externých klinikách z prevádzky počítače v nemocničných laboratóriách, na urgentnom príjme a v lekárni. Španielske médiá tiež uviedli, že v dôsledku útoku nemá nemocničný personál prístup k zdravotným kartám pacientov a jednotlivé oddelenia medzi sebou nemôžu komunikovať.



"Neviem predpovedať, kedy bude systém opäť v normálne prevádzke," povedal riaditeľ nemocnice Antoni Castells. Dodal, že hoci nemocnica dokáže v núdzovom režime fungovať aj niekoľko dní, bol by rád, ak by sa problémy vyriešili čo najskôr.



Katalánska regionálna vláda uviedla, že tamojšia agentúra pre kybernetickú bezpečnosť pracuje na obnovení IT systému. Uviedla tiež, že útok prišiel zo zahraničia a stojí za ním hackerská skupina známa ako Ransom House. Vláda dodala, že útočníci zatiaľ nezverejnili žiadne požiadavky, no peniaze v žiadnom prípade nedostanú.



Tlačové oddelenie nemocnice uviedlo, že nemocnica presúva všetky neodkladné prípady do iných zdravotníckych zariadení, zatiaľ čo potrebná dokumentácia sa vypisuje ručne.