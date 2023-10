Počítačový útok, ktorému ICC čelil v septembri, bol zrejme špionáž

Haag 20. októbra (TASR) — Počítačový útok, ktorému bol v septembri vystavený Medzinárodný trestný súd (ICC), bol pravdepodobne ďalším pokusom o špionáž s cieľom narušiť prácu tejto súdnej inštitúcie. S odvolaním sa na vyhlásenie ICC o tom v piatok informovala agentúra AFP.



Podľa vyhlásenia spred mesiaca došlo v ICC k incidentu v oblasti kybernetickej bezpečnosti v týždni od 11. septembra. ICC naň reagoval príslušnými protiopatreniami, ktoré mali zmierniť škody spôsobené počítačovým útokom.



ICC, ktorý sa zaoberá prípadmi vojnových zločinov a genocídy, neuviedol podrobnosti o charaktere, rozsahu, trvaní alebo zdroji útoku. Už niekoľko rokov je však terčom počítačových útokov zo strany Ruska, preto je Moskva v tejto kauze jedným z hlavných podozrivých, dodala AFP.



Zároveň pripomenula, že v roku 2018 bolo šesť agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU prichytených pri špionáži v ICC. V júni 2022 holandská tajná služba (AIVD) odhalila ruského špióna, ktorý sa pokúšal dostať do Holandska a vydávať sa za brazílskeho stážistu v sídle ICC. Holandská tajná služba ešte pred jeho očakávaným príchodom do krajiny upovedomila prisťahovalecký úrad. Ruského špióna následne poslali lietadlom späť do Brazílie.



AIVD vo svojej výročnej správe zverejnenej v apríli 2023 poukázala na to, že Rusko sa o ICC zaujíma preto, že tento súd vyšetruje možné ruské vojnové zločiny v Gruzínsku a na Ukrajine.



Kybernetický incident zo septembra bol podľa ICC "cieleným a sofistikovaným útokom“, ktorého cieľom bola špionáž, hoci zatiaľ nie je dostatok informácií na potvrdenie hypotéz, kto by zaň mohol byť zodpovedný.



Útok na počítačové systémy ICC sa odohral v čase, keď ruskí vyšetrovatelia začali trestné konanie voči prokurátorovi ICC a sudcom, ktorí vydali zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s deportáciou ukrajinských detí do Ruska.