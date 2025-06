Poctu zosnulému členovi The Beach Boys vyjadrili viacerí kolegovia

Los Angeles 12. júna (TASR) - Pôvodní členovia hudobnej skupiny The Beach Boys vzdali poctu Brianovi Wilsonovi, frontmanovi a spoluzakladateľovi tejto kalifornskej formácie, ktorý zomrel v stredu vo veku 82 rokov. Uznali jeho „genialitu“, pričom spevák Mike Love povedal, že jeho „hudobné nadanie nemá obdobu“ a Wilson „navždy zmenil smerovanie hudby“. Gitarista skupiny Al Jardine vyhlásil, že „sa bude vždy cítiť požehnaný“, že bol Wilson súčasťou jeho života.



The Beach Boys boli jednou z najvýznamnejších amerických skupín, ktorá v 60. rokoch svojím úspechom konkurovala aj legendárnej anglickej formácii The Beatles.



„Bol to skromný velikán, a jeho obrovský hudobný intelekt sa prejavil už veľmi skoro. Zároveň nepotreboval ani nechcel pozornosť, zaujímal sa len o to, aby robil čo najlepšiu hudbu,“ uviedol Jardine pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4.



Wilson sa narodil v roku 1942 a vyrastal v kalifornskom Hawthorne, kde založil skupinu so svojimi mladšími bratmi Carlom a Dennisom, bratrancom Mikeom Loveom a kamarátom Alom Jardinom. Celosvetovo sa predalo vyše 100 miliónov kusov ich platní. Wilson stál za desiatkami hitov vrátane „I Get Around“, „Help Me, Rhonda“ a „Good Vibrations“, ktoré sa dostali na vrchol rebríčkov. A tiež za kritikmi i náročnejšími poslucháčmi uctievaným albumom Pet Sounds. Wilson v skupine pôsobil ako skladateľ, textár, hudobný producent, spevák a hráč na klávesové nástroje i basgitaru.



Skupina v roku 1968 nahrala skladbu „Never Learn Not to Love“, ktorú pod pôvodným názvom „Cease to Exist“ zložil americký kriminálnik Charles Manson, ale jeho meno sa na nahrávke neobjavilo. Skladba vyšla ako B-strana k singlu „Bluebirds over the Mountain“ (cover verzia od Ersela Hickeyho).



Poctu zosnulému Wilsonovi vzdali viacerí kolegovia z oblasti hudobného priemyslu. „Dnes som počul smutnú správu o Brianovi a pomyslel som na všetky tie roky, čo som ho počúval a obdivoval jeho genialitu. Odpočívaj v pokoji, drahý Brian,“ uviedol Bob Dylan. Elton John ho označil za „skutočného velikána“, ktorý mal „najväčší vplyv“ na jeho tvorbu piesní.



Mick Fleetwood zo skupiny Fleetwood Mac napísal: "Každý, kto má v tele aspoň kúsok hudby, musí byť vďačný za geniálny a magický dotyk Briana Wilsona.“ Sean Ono Lennon, syn Johna Lennona a Yoko Ono, označil Wilsona za „amerického Mozarta“ a „jedinečného génia z iného sveta“. „Málokto ma ovplyvnil tak ako on. Mám veľké šťastie, že som ho mohol stretnúť a stráviť s ním určitý čas. Vždy bol veľmi milý a prajný,“ dodal Lennonov mladší potomok.



Gitarista skupiny The Rolling Stones Ronnie Wood uviedol, že jeho „svet smúti“, keďže tento týždeň zomreli Sly Stone aj Wilson. Gene Simmons zo skupiny Kiss si Wilsona pamätá ako „vizionára“, a dodal: „Ďakujem ti za celý život nádherných melódií, ktoré preklenuli celé desaťročia.“



Micky Dolenz, posledný žijúci člen skupiny Monkees, napísal o Wilsonovom odchode: „Jeho melódie formovali celú generáciu, jeho harmónie menili hru a jeho duša sa odrážala v každom tóne.“



„Brian mal ten tajomný zmysel pre hudobnú genialitu, ktorý robil jeho piesne tak bolestne výnimočnými. Noty, ktoré počul vo svojej hlave a ktoré nám odovzdal, boli jednoduché a brilantné zároveň,“ napísal ex-Beatle Paul McCartney.



„Dnes prišla veľmi smutná správa o odchode legendy skupiny The Beach Boys Briana Wilsona, jedného z najväčších spevákov všetkých čias. Je to veľká strata pre americkú kultúru, ale samozrejme, jeho hudba zostáva s nami,“ uviedol na sociálnej sieti Billy Corgan, frontman skupiny The Smashing Pumpkins.



Wilsonovi podľa časopisu Forbes v roku 1984 diagnostikovali paranoidnú schizofréniu, keď lekári zistili, že užívanie psychomorfných drog mohlo poškodiť jeho mozog. Vo februári 2024 sa zistilo, že trpí demenciou.