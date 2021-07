Počty nakazených na ostrove dovolenkárov Malorka stále rastú

Madrid 21. júla (TASR) - Počty nakazených koronavírusom na španielskom ostrove dovolenkárov Malorka neustále rastú, čo donútilo úrady uvažovať nad zavedením obmedzení v zábave turistov. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Podľa španielskeho ministerstva zdravotníctva počet nových prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov za sedem dní bol v utorok neskoro večer 335. V predchádzajúci deň bol tento údaj 310. Minulý týždeň v piatok to bolo 270 nakazených.



V ohnisku nákazy v Katalánsku, v obľúbenej turistickej destinácii Barcelona, však tieto čísla prvýkrát mierne klesli. Počet prípadov na 100.000 obyvateľov za posledných sedem dní (incidencia) klesol z pondelkových 612 na utorkových 579. Tento údaj pre celé Španielsko bol 327.



Regionálna vláda španielskych Baleárskych ostrov, kam patrí okrem Malorky aj Menorka, Ibiza a Formentera, chce už od blížiaceho sa víkendu prísne obmedziť nočný život - dôvodom je prudký nárast nakazených koronavírusom, najmä medzi mladými, väčšinou ešte nezaočkovanými ľuďmi.



Zabrániť treba predovšetkým takzvaným botellónes, teda večierkom konaným vonku a s množstvom alkoholu, čo sa dá dosiahnuť zatvorením pláží a parkov od 01.00 h do 06.00 h. V tomto čase budú povolené len stretnutia ľudí z tej istej domácnosti.



Týmto opatreniam však ešte musia dať zelenú súdy, čo sa nepokladá za isté.



V severošpanielskom regióne Navarra, kde bola sedemdňová incidencia takmer 537 nakazených na 100.000 obyvateľov, tamojší súd v utorok zamietol žiadosť regionálnej vlády o zavedenie zákazu nočného vychádzania. V regiónoch Katalánsko a Valencia to však predtým súdy povolili.