Počty prípadov čierneho kašľa v ČR začínajú stagnovať

Praha 22. apríla (TASR) - V Česku za uplynulý týždeň pribudlo ďalších 1476 prípadov čierneho kašľa, o niečo menej než týždeň predtým. Od začiatku roka sa infikovalo viac než 9300 ľudí. Podľa českého Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) sa zdá, že počty nakazených začínajú stagnovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vidíme, že sa celkové počty prípadov stále vyvíjajú, zdá sa, že začínajú stagnovať. Avšak predikovať budúci vývoj sa zatiaľ neodvažujeme," uviedla hovorkyňa SZÚ Štěpánka Čechová.



Ochorenie sa vyskytuje vo všetkých vekových skupinách. Najviac prípadov aj najvyššia chorobnosť je stále v skupine 15 až 19 rokov a počet nakazených sa tu stále zvyšuje. SZÚ si to vysvetľuje predovšetkým tým, že v tejto vekovej skupine už imunitná odpoveď po očkovaní časom zoslabla. Od začiatku roka sa chorobou nakazilo aj 128 detí do jedného roka.



Najviac prípadov ochorenia hlási podľa SZÚ Juhočeský kraj, v ktorom je dosiaľ 1323 infikovaných. Nasledujú Stredočeský kraj a Praha. Najmenej prípadov je v Karlovarskom kraji, a to 84. Hospitalizáciu podľa Čechovej potrebovalo 2,2 percenta nakazených.



Tohtoročná epidémia čierneho kašľa je v ČR najsilnejšia za viac ako 60 rokov. S čiernym kašľom tento rok dosiaľ zomreli traja pacienti — išlo o 62-ročného muža, 84-ročnú ženu a mesačné dievčatko. SZÚ pripomenul, že všetci traja mali okrem čierneho kašľa aj ďalšie infekcie.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)