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Pod hranicou objavili tunel: Využívali ho na pašovanie kokaínu

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Podľa odhadov meria 590 metrov, je v hĺbke takmer 17 metrov a výšku má až do 1,4 metra.

Autor TASR
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Washington 2. júna (TASR) - Spojené štáty objavili pod hranicou s Mexikom sofistikovaný tunel, ktorý končil v malom obchode v Kalifornii. Podľa amerických predstaviteľov bol využívaný na pašovanie kokaínu v hodnote viac ako 45 miliónov dolárov. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Podzemný tunel z mexického mesta Tijuana viedol do mestskej štvrte Otay Mesa v meste San Diego. Podľa odhadov meria 590 metrov, je v hĺbke takmer 17 metrov a výšku má až do 1,4 metra.

Americkí vyšetrovatelia uvádzajú, že má spevnené steny, koľajnicové a ventilačné systémy, a zavedenú elektrinu. Prístup do neho zabezpečoval hydraulický výťah.

Na videu, ktoré zverejnil americký rezort spravodlivosti, sú betónové schody do tunela a pôsobí ako vytesaný do skaly s betónovou podlahou.

Federálni vyšetrovatelia z ministerstva vnútornej bezpečnosti mesiace sledovali pohyb ľudí v okolí obchodu „Buy 4 Less“ na americkej strane hranice, kde tunel vyúsťuje.

Počas zásahu našli viac ako 1000 kilogramov kokaínu, ktorý bol pravdepodobne prepravený cez tunel a naložený na nákladné vozidlá.

„Zločinecké organizácie naďalej hľadajú spôsoby, ako zneužiť naše hranice, ale podceňujú odhodlanie mužov a žien, ktorí ich chránia,“ povedal Justin De La Torre, šéf patroly pohraničnej stráže v oblasti San Diega.

V súvislosti s pašovaním drog boli obvinení štyria ľudia – dvaja zo San Diega a dvaja z Mexika.

Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že v južnej časti Kalifornie bolo od roku 1993 objavených 99 tunelov, z toho 28 sofistikovaných. Naposledy našli v tejto oblasti funkčný tunel v roku 2022.
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